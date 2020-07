Bárbara Mori alcanzó la fama internacional al protagonizar “Rubí”, una de las telenovelas más exitosas del 2004. La ficción, producida por José Alberto Castro para Televisa, se convirtió rápidamente en la favorita de la pantalla chica ganando popularidad en México y toda Latinoamérica.

En el melodrama Bárbara Mori interpretó a “Rubí”, una bella y ambiciosa mujer sin escrúpulos que está dispuesta a todo con tal de concretar sus objetivos y escalar socialmente. La telenovela también fue protagonizada por Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes.

Bárbara Mori protagonizó “Rubí”, telenovela que le dio la fama mundial (Foto: Televisa)

Aunque muchos consideraban que tras el éxito que le dio “Rubí”, Bárbara Mori llegaría a consolidarse aún más en la pantalla chica y seguir creciendo profesionalmente, la verdad es que ella decidió tomar otro rumbo y alejarse totalmente de las telenovelas.

Fue así que la actriz uruguaya, firme en su decisión, ha rechazado varios papeles para formar parte de exitosas producciones. En algunas ocasiones, Mori se ha pronunciado al respecto y ha explicado que la llevó a declinar propuestas para aparecer en proyectos como “La reina del sur”.

Después de 'Rubí', Bárbara Mori también desistió de hacer carrera en el mundo de las telenovelas (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ BÁRBARA MORI RECHAZÓ APARECER EN “LA REINA DEL SUR”?

Después de ‘Rubí’, Bárbara Mori también desistió de hacer carrera en el mundo de las telenovelas. A decir verdad, estuvo a punto de no realizar el melodrama que la llevó a la fama, no sólo porque Televisa quería firmarla como exclusiva por seis años (y ella se negaba), sino porque la actriz sentía la necesidad de “hacer otras cosas”.

"Después de interpretar los mismos personajes sumisos como protagonistas comencé a sentirme estancada, lo cual hizo que naciera en mí la inmensa necesidad de hacer otras cosas como actriz y fue ahí cuando llegó 'Rubí' a mi vida. El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla", dijo a Los Ángeles Times.

Tras grabar la exitosa producción, centró su carrera en la industria cinematográfica. Bárbara Mori tenía claro que quería hacer cine y sabía que “en ese momento, los actores de televisión no eran bien recibidos en ese mundo”.

La exitosa telenovela mexicana estuvo al aire durante siete meses en 2004, lo que le bastó para ser una de las mejores producciones de Latinoamérica (Foto: Instagram)

Sin embargo, ella lo intentó porque sabía que el cine le “daría la oportunidad de hacer cosas distintas”. Hasta ahora, la actriz uruguaya ha participado en 14 cintas.

Mori sigue recibiendo invitaciones para actuar en televisión. De hecho, hace seis años volvió a la pantalla chica con ‘Dos lunas’. Tres años antes había sido convocada para actuar en ‘La reina del sur’, papel que rechazó.

En 2019 explicó las razones: “No fueron temas de agenda, fueron temas de que no me gusta ese tema a mí, o sea, como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico. Yo no persigo el éxito, persigo hacer cosas que me hagan crecer como actriz, como mujer y como persona”, dijo.

La telenovela mexicana hizo que la actriz uruguaya alcanzara fama internacional, pero ella decidió alejarse de los melodramas (Foto: Instagram)

