Dejará por un momento las telenovelas románticas y de desengaño para protagonizar una serie de corte dramático. Kate del Castillo viene grabando y produciendo “A Beautiful Lie”, que será transmitida a través de la plataforma Pantaya y que marcará el debut de su productora Cholawood Productions. Además contará con la participación de Martín Altomaro, Daniel Tovar, Maxi Iglesias, entre otros.

La actriz y ahora productora mexicana de 49 años viene grabando las últimas semanas en Ciudad de México para esta serie, situación que la tiene contenta pues después de tiempo vuelve a su tierra que tanto extrañó y puede estar cerca de su padres, los también actores Erik del Castillo y Kate Trillo, quienes al igual que sus seguidores están expectantes del estreno de esta miniserie.

No obstante, Del Castillo grabará en México solo por algunas semanas pues la serie que viene realizando solo consta de 6 capítulos, aunque al estar basado en un libro clásico universal tendrá una alta carga de intensidad. “Este es un proyecto muy importante para mí y que me apasiona”, señaló la actriz azteca.

Kate del Castillo junto a sus padres Erik y Kate (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “A BEAUTIFUL LIE”, SERIE QUE PROTAGONIZA KATE DEL CASTILLO?

La miniserie, pues constará solo de 6 capítulos, es una historia basada en el libro de León Tolstói, “Anna Karenina”, y adaptada a un relato contemporáneo sobre Ana Montes de Oca, quien será personificada por Kate del Castillo, una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México que se enamora de un joven músico.

“Este proyecto es muy importante para mí, ya que es un clásico de Tolstói, que estamos recreando en una época moderna y que desgraciadamente sigue quedando perfecto con todo este machismo, toda esta carga que se le da a la mujer por ser simplemente mujer, y más en una infidelidad. Ana es un personaje trágico, y se encuentra completamente sola”, comentó Kate del Castillo sobre la trama.

La serie contará también con las actuaciones de Maxi Iglesias, Rubén Zamora, Martín Altomaro, Edwarda Gurrola, Lucía Gómez Robledo, Daniel Tovar, y será dirigida por Hari Sama. “Para mí éste se ha convertido en proyecto personal, y ha sido muy afortunado que, en palabras de los productores de Endemol Shine Boomdog, Cholawood y Pantaya, se haya considerado esta serie limitada como casi una película autoral en términos tonales y de concepción general, eso me lo he podido tomar a pecho y he podido dar mucho de mí para el proyecto, eso es algo que me hace sentir muy pleno y feliz”, expresó el director.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A BEAUTIFUL LIE” POR PANTAYA?

La realización, que mostrará diversas locaciones de México, será transmitida a través de la plataforma Pantaya, un servicio de transmisión estadounidense dirigido a espectadores hispanos y de habla hispana.

“Me enorgullece muchísimo regresar con una producción mía y con una serie tan linda, grande, elegante y que nos afecta a todos. Que se vea un México lindo, grande, bonito, limpio, hermoso, poderoso, aristócrata. Los personajes son arquetipos con los que todos nos identificamos”, aseveró Kate del Castillo sobre la elección de su país como locación para la serie, que aún no tiene fecha de estreno.