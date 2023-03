Con más de 20 años al aire, “Hoy” es uno de los programas más longevos y populares de TelevisaUnivision, siendo conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, junto a reconocidas figuras que se dedican a cubrir los mejores momentos del entretenimiento y con sus propios realities y competencias.

En noviembre del 202, el programa fue sacudido por una dura noticia, pues fallecería la productora y responsable del éxito del matinal, Magda Rodríguez, siendo reemplazada por su hermana y mano derecha por varios años, Andrea Rodríguez Doria, recordada por programas como “Mexico’s Next top model”, “Acapulco Shore”, “Enamorándonos”, o “Guerreros 2020″.

El cambio de dirección traería consecuencias para algunas celebs de México, entre ellas Elba Jiménez, quien desaparecía del programa de TelevisaUnivision y, según reportaron medios locales, existe una orden de veto que incluye la separación en caso de que se haga mención a la modelo y comunicadora.

La presentadora fue parte de Televisa hasta su salida por el escándalo con Raúl Araiza (Foto: Elba Jiménez / Facebook)

¿POR QUÉ VETARON A ELBA JIMÉNEZ?

A través “Sin Lisonja”, la columna semanal del periodista de espectáculos Alex Kaffie para “El Heraldo Digital”, la productora habría amenazado abiertamente a sus colaboradores de despedirlos si intentaban contactar con Elba, quien es compañera de Andrea Legarreta en “Monólogos de la vagina”.

De acuerdo con su acusación, los reporteros de “Hoy” pueden ir a cubrir la obra de teatro, pero no acercarse y menos mencionar a la comunicadora. ¿El motivo? Hace unos años, el conductor Raúl Araiza le fue infiel a su esposa con la mexicana.

“Sí, por quedar bien con Raúl Araiza, Andrea Doria tiene vetada a la mujer con la que él le fue a infiel a su exesposa Fernanda Rodríguez. Pese a que Raúl ya se separó de la madre de sus hijas, Andrea mantiene en veda a la actriz y conductora con la que aquel hace años (estando casado) le puso el cuerno a su otrora consorte”, apuntó Kaffie.

Para el periodista, la actitud de la productora va en contra de los ideales que se destacaron en el programa por el “Día Internacional de la Mujer”.

“Además, tienes que ser congruente con el mensaje que “Hoy” promovió el pasado 8 de marzo, de que las mujeres deben apoyarse unas a otras. Apoya a las de tu género, ¡en vez de vetarlas!”, sentenció.

Elba Jiménez y Andrea Legarreta son parte de "Monólogos de la vagina" (Foto: Elba Jiménez / Facebook)

LA POLÉMICA DE ELBA JIMÉNEZ Y RAÚL ARAIZA

De acuerdo con una publicación de la revista TV Notas, el presentador mexicano Raúl Araiza y la periodista deportiva Elba Jiménez tuvieron un amorío que duró más de 10 años, periodo en el que este se encontraba casado con su representante Fernanda Rodríguez.

Todo salió a la luz cuando se difundió un audio en el que “El Negro” se muestra demasiado cariñoso con su compañera de Televisa.

“Pues claro que se te extraña, tú que has hecho mamacita linda ¿bañándote pensando en mí? Ya no me mandas fotos ni videos, nada”, se le oye decir al presentador, que es integrante de “Hoy” desde 2005.

Por su parte, Elba destacó la presencia del actor con una frase más romántica. “Te quiero negrito, oye hoy te veías guapísimo ¡Qué cosa! Cada vez me gustas más”, indicó.

Cuatro años después, Araiza y Fernanda Rodríguez se separaron, y aunque mantienen sus negocios juntos, ambos tomarán caminos separados.