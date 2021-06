Alfredo Adame soñaba con alcanzar un cargo político por eso postuló como candidato a diputado federal en Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), sin embargo, tras las últimas elecciones intermedias de México, el actor se quedo fuera y esto ha ocasionado que muchos se burlen por su apabullante derrota electoral.

Desde el inicio de su campaña política, el interprete de 62 años generó muchas polémicas y una de las más recordadas es que insultó a las personas que estaban en desacuerdo con sus aspiraciones políticas y como era de esperarse, todo esto le jugó en contra.

Tras saber los resultados de las votaciones en México, se supo que Alfredo Adame consiguió 1,119 votos, alcanzando únicamente 0.76% de los votos. Esto hizo que diversas personalidades de la farándula mexicana se burlen del actor.

La que también se pronunció fue Diana Golden, la ex esposa del actor. La también actriz, no dudó en burlarse por lo que sucedió en las urnas. A continuación te contamos quiénes son los personaje que se burlaron de Alfredo Adame.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Tras los resultados publicados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa “De Primera Mano”, se burló de la derrota de Alfredo Adame.

“Qué bueno que la gente salió a votar, me parece maravilloso y fíjate que tengo.... En estos momentos estoy en condiciones de decirles, de última hora, que Alfredo Adame lleva 2 mil 523 mentadas de m*dre y ni un solo voto. Seguiremos informando”, apuntó Infante.

CARLOS TREJO

A través de un video, publicado en su cuenta de Instagram, el cazafantasmas se burló de los votos que obtuvo Adame. Aunque a muchos sorprendió, a otros no tanto, pues Trejo siempre aparece cuando le va mal al abanderado de Redes Sociales Progresistas (RSP).

“800 votos, jajaja, quiero felicitarte Alfredito Adame, te llevaste como 10 mil 418 mentadas de madre contra un voto”, dijo entre carcajadas Carlos Trejo, quien además aseguró que el famoso ahora se encuentra en una situación complicada, pues está “vetado, sin trabajo y para que alguien haga negocios contigo va a estar muy cañón”.

DIANA GOLDEN

Diana Golden es una de las mujeres con la que por años Alfredo Adame ha tenido conflictos, pues según detalló la actriz, el ex conductor del programa Hoy la difamó y además la violentó en varios aspectos cuando eran pareja.

La ex pareja de Adame reveló que más rápido cae un hablador que un cojo. Además expresó que no le sorprende que no haya ganado, pues demostró con sus insultos que clase de persona es.

“Más rápido cae un hablador que un cojo. Yo no sé qué esperaba si basó su campaña en mentarle la madre a todos, en hablar mal de todas las mujeres; se desquició totalmente; no soy psiquiatra pero el ‘man’ está piradito”, expresó Diana Golden en Chisme No Like!

Asimismo, comentó que Adame se cree millonario, guapo y exitoso, pero que en realidad es un “pobre diablo”.

“Él que es rico, millonario, guapo y exitoso no me paga; se esconde. ¡Es un pobre diablo!”, señaló.

DANIEL BISOGNO

Daniel Bisogno se unió a las burlas y compartió un meme en su contra. Utilizó el clásico meme en donde aparece Pedrito Fernández recostado pensando. Sobre ésta usó la leyenda “¿Cómo irá Alfredo Adame?”.

Como era de esperarse, la publicación causó múltiples reacciones con likes, comentarios y retweets.

MEMES SOBRE LA DERROTA DE ALFREDO ADAME

Los memes no se hicieron esperar y como es costumbre, usuarios de redes sociales se volcaron en Twitter para mofarse de la derrota de Alfredo Adame con memes que retoman derrotas épicas y decepciones clásicas de los programas de televisión, así que te dejamos una recopilación de los mejores memes:

Marypaz Banquells viendo que pinches nadie votó por Alfredo Adame: pic.twitter.com/Tnb1Tm1n1T — Ciniestra (@MLlamanCin) June 7, 2021

Alfredo Adame votando por Alfredo Adame… pic.twitter.com/mRslNwYbr5 — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) June 6, 2021

los votantes de alfredo adame cuando dé gracias por el apoyo: pic.twitter.com/wpE05UskPm — diana (@velvtngo) June 6, 2021

¿Alfredo Adame ya fue a mentar madres a su casilla? pic.twitter.com/Xvtviu603O — Pablo ACL (@PabloACL) June 6, 2021