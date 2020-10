Su nombre estuvo ligado siempre a las telenovelas más exitosas en México; sin embargo, desde que llegó a la conducción del programa ‘Hoy’ en 1998, sus fans conocieron un lado explosivo y muy temperamental, pues cada vez que aparece en medios es por alguna rencilla. El actor Alfredo Adame tiene un largo historial de peleas públicas con conocidas celebridades. El episodio más reciente trajo a la memorias los ataques a Andrea Legarreta .

Recordado por sus papeles en ‘Por amar sin ley’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘La madrastra’, ‘Carita de ángel’, entre otras producciones, ha tenido más de un enfrentamiento público, más allá de la separación con Mary Paz Banquells, con quien estuvo casado 25 años y cuya historia terminó con una guerra de declaraciones. Incluso renunció a Televisa para no pagarle el 30% de sus ingresos, tal como dictaminó un juez.

Luego de una polémica entrevista a ‘Ventaneando’ donde confirmó que “no estoy ganando dinero con la televisión”, la relación con sus tres hijos se vio afectada, pues insinúo que se casó con él por interés. Ella declaró haber sufrido violencia psicológica durante su matrimonio.

Esto no es todo, pues Alfredo Adame, de 62 años, ha tenido enfrentamientos públicos con diversos personajes y aquí mencionamos algunos de los más polémicos:

Rivalidad con Carlos Trejo

Según reporta E! Online, la rivalidad entre ambos personajes lleva más de 15 años. El actor y el popular cazafantasmas mexicano protagonizaron diversos encuentros en el programa ‘Hoy’.

En 2002, Adame tenía una sección especial de historias paranormales en ‘Viva la Mañana’ donde invitó a varios detractores de Trejo. Desde ahí las burlas y difamaciones no han parado y en 2019, el actor lo invitó a una pelea formal en el ring, pero en la conferencia de prensa se fueron a los golpes y el exgalán de telenovelas terminó con la frente sangrando tras recibir un botellazo.

Enfrentamientos con Andrea Legarreta

En los últimos días, la mexicana declaró que “esa persona no existe para mí”, pero ¿Cómo nació la enemistad entre ambos?. En 1998 eran buenos colaboradores en ‘Hoy’ hasta que en un sketch, donde interpretaban a una pareja que discutía en un taxi, él le gritó “quítate, perra”, lo cual afectó la relación de trabajo.

Años después, Alfredo Adame hizo referencia al tema conversando con Adela Micha y dijo que las palabras le salieron del subconsciente porque así reacciona con “la gente mala”. Luego, en 2019 se filtró un audio él afirmaba que Andrea Legarreta le era infiel a su esposo con un ejecutivo de Televisa.

“A Erik Rubín, que es muy buena persona y es muy buen muchacho y es una gente educada y decente y todo, gracias a la vieja le dicen el ‘unicornio’”, se escuchó en la grabación.

Han pasado más de 20 años y el enfrentamiento sigue. La semana pasada Adame aseguró que fue bloqueado de Televisa debido a Andrea Legarreta. Incluso, dijo que si le dan la producción de ‘Hoy’ solo se quedaría con “Galilea Montijo y el Negro Araiza”.

Atacó a Laura Zapata

Alfredo Adame también tuvo problemas con la recordada actriz. En 2019 afirmó que ella tenía problemas con el alcohol y que fingió el secuestro que vivió en 2002 junto a su hermana Ernestina Sodi para sacarle dinero a Thalía.

“Yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestro y claro, fue un autosecuestro (...) El cuñado, Tommy Mottola está plenamente convencido; Thalía, según entiendo, está plenamente convencida de que fue para sacarles dinero”, dijo el actor a Univision.

Laura Bozzo no se quedó callada ante los ataques de Alfredo Adame. (Captura: Univisión)

Llamó ignorante a Laura Bozzo

Con la peruana también tuvo fuertes problemas cuando esta le preguntó por qué siempre la atacaba. Además, cuestionó sus aspiraciones políticas al decir que no tenía la preparación necesaria. Invitado al set de televisión de ‘Laura sin censura’, él la llamó ignorante y ella no se quedó llamada tildándolo de “misógino”.

“Tú has atacado a todas las mujeres, eres misógino y atacas a todas las mujeres y a hasta a tu exmujer la has atacado, no me digas que no”, le dijo Laura Bozzo.

Alfredo Adame abandonó furioso el foro y hasta la amenazó: “voy a pedir que te corran del país o que te vayas unos años a Santa Marthe Acatitla (la cárcel de mujeres en CDMX). Que te corran del Distrito Federal”, argumentó.

Magaly Medina le respondió 'con todo' a Alfredo Adame. (Captura Magaly TV La Firme)

Sacó de sus casillas a Magaly Medina

A raíz del enfrentamiento con Laura Bozzo, la conductora peruana Magaly Medina lo entrevistó y perdió el control cuando Alfredo Adame empezó a despotricar contra la abogada radicada en México y la calificó como “machorra” y “andrógina tóxica” y dijo que era considerado un héroe nacional por cómo la trató.

“A mí me parece bastante machista, y bastante denigrante esa expresión como decirle ‘machorra’, decirle ‘andrógina tóxica’”, opinó la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ quien perdió la paciencia y cortó la entrevista para luego decirle que “se vaya a chin... a su madre”.

A todas estas celebridades se suman rencillas con su exnovia Susana Quintana, la conductora Penélope Menchaca y la actriz Diana Golden.

