“¡Vaya vacaciones!” es la frase que repitió una y otra vez Cristina Porta tras llegar de la mano de su amigo Jorge Pérez al reality de Telecinco, el cual imaginaba que iba ser de ensueño, pero no contaba que para disfrutar de los lujos del resort en pleno Caribe tendría que competir con otros siete dúos.

Si bien, ella está demostrando que es una mujer con mucha fortaleza, sabe que los retos cada vez son más duros, por lo que no debe titubear con su pareja si quiere llevarse el premio mayor de 25.000 euros. Debido a ello, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre la participante.

Las celebridades forman parte de "Vaya vacaciones" (Foto: Cristina Porta y Jorge Pérez / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE CRISTINA PORTA

Nombre completo: Cristina Porta Acosta

Cristina Porta Acosta Lugar de nacimiento: Lleida, España

Lleida, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 4 de julio

4 de julio Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 33 años

33 años Instagram: @cristiporta

@cristiporta Facebook: @crisporta

@crisporta Twitter: @Cris_Porta

2. ¿QUIÉN ES CRISTINA PORTA?

Cristina Porta es una periodista deportiva y publicista española. Asimismo, ha participado en un reality, donde llegó a ser finalista.

"Entre perder el miedo y la educación, estoy muy tranquila con la opción que elijo", escribió el 15 de enero de 2023 (Foto: Cristina Porta / Instagram)

3. FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Porta estudió periodismo, profesión que le apasionaba desde que era muy pequeña.

4. CARRERA TELEVISIVA

Es conocida en el mundo del periodismo deportivo, pues lleva varios años frente a las cámaras. Ha colaborado en programas como “Cazamariposas”, “Sálvame”, “Punto Pelota”, “The Game Show”, entre otros. “Casi 10 años ya en esta aventura que llaman televisión”, escribió en una publicación de Instagram el 15 de mayo de 2023.

"Estudié periodismo por vocación, no para tener un trabajo estable", escribió el 15 de mayo (Foto: Cristina Porta / Instagram)

5. FORMA PARTE DE “SECRET STORY”

Cristina Porta formó parte del reality “Secret Story: La casa de los secretos” en 2021, donde obtuvo el segundo lugar. En dicho programa su secreto fue: “Quería ser monja y me han ofrecido ser escort”.

6. COLABORADORA EN PROGRAMAS ROSA

Después de su paso por “Secret Story”, cambió su rubro en la pantalla por la prensa rosa y se convirtió en presentadora, tertuliana y colaboradora en los platós televisivos.

"Dejo estas fotitos del finde y me voy a ver el Benidorm Fest", redactó el 31 de enero de 2023 (Foto: Cristina Porta / Instagram)

7. ¿CRISTINA PORTA TIENE PAREJA?

No, Cristina Porta no tiene pareja. Actualmente, está soltera.

8. ¿QUIÉNES HAN SIDO SUS EXPAREJAS?

Borja Mayoral. Tuvo un romance con el exfutbolista del Real Madrid y actual jugador del Getafe C. F. Su relación terminó porque a ella no le gustaba el ambiente en el que se movía su novio.

Tuvo un romance con el exfutbolista del Real Madrid y actual jugador del Getafe C. F. Su relación terminó porque a ella no le gustaba el ambiente en el que se movía su novio. Luca Onestini. Durante su paso por “Secret story” tuvo un noviazgo con Luca Onestini, el ganador de dicha temporada. La relación duró unos meses, pero él dijo que todo se enfrió porque ella la hizo varios desplantes en público.

Durante su paso por “Secret story” tuvo un noviazgo con Luca Onestini, el ganador de dicha temporada. La relación duró unos meses, pero él dijo que todo se enfrió porque ella la hizo varios desplantes en público. Luis Pérez. Es otro futbolista con el que estuvo involucrada, pero su amor no duró mucho.

"El mar me ha dicho que lo tengo todo", redactó el 7 de abril de 2023 (Foto: Cristina Porta / Instagram)

9. ¿CRISTINA PORTA TIENE HIJOS?

No, Cristina Porta no tiene hijos, aunque expresó que le gustaría convertirse en madre.

10. SU SOBRINO ES SU ADORACIÓN

Su sobrino Pau es su adoración, tal como lo refleja en sus redes sociales. “De pequeña siempre soñaba con casarme con el amor de mi vida y ser mamá y volver a encontrar el amor de mi vida en mis hijos. La vida a veces no me ha llevado por el camino exactamente que quería, pero sí creo que me ha dado todo lo que he deseado muy fuerte. De distinta forma, siento que en esta vida yo ya he encontrado al amor de mi vida. No es mi marido. No es mi hijo. Es mi sobrino. El amor es un regalo. Gracias a mi hermana por darme lo que quizás yo nunca podría haber sentido”, escribió en un post el 14 de febrero de 2023.