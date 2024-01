La cuarta temporada de “La casa de los famosos” sí que se las trae con sus participantes, quienes darán de qué hablar por el drama, pleitos, romance, discordia, momentos divertidos y más mientras permanezcan en el programa. Ariadna Gutiérrez es otra de las competidoras que se une al reality de Telemundo, donde la veremos tal y cómo es, pues estará siendo grabada las 24 horas y los siete días de la semana.

“¡Una exconcursante de Miss Universo llega pisando fuerte! La hermosa colombiana @gutierrezary ¡confirmada para #LCDLF4!”, así la presentó la cadena de televisión al público, que celebra su ingreso. ¿Aún no sabes quién es ella? En los siguientes párrafos te lo contamos, aunque para darte pistas, solamente te diremos que debemos retroceder a la coronación de la mujer más bella del universo de 2015.

Ariadna Gutiérrez forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE ARIADNA GUTIÉRREZ

Nombre completo: Ariadna Gutiérrez Arévalo

Ariadna Gutiérrez Arévalo Lugar de nacimiento: Sincelejo, Sucre, Colombia

Sincelejo, Sucre, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 25 de diciembre

25 de diciembre Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 30 años

30 años Instagram: @gutierrezary

@gutierrezary TikTok: @gutierrezary

@gutierrezary YouTube: @AriadnaGutierrezz

2. ¿QUIÉN ES ARIADNA GUTIÉRREZ?

Ariadna Gutiérrez es una modelo y presentadora colombiana que fue la primera finalista en Miss Universo 2015, aunque este certamen fue muy polémico, pues le retiraron la corona que le habían otorgado, minutos antes, como la mujer más bella del universo.

Cuando la colombiana Ariadna Gutiérrez fue coronada por error Miss Universo 2015. Quien era la ganadora en sí fue la filipina Pia Alonzo Wurtzbach (Foto: Valerie Macon / AFP)

3. EL DÍA QUE LA CORONARON POR ERROR MISS UNIVERSO 2015

Aquel 20 de diciembre de 2015, era uno de los días más importantes para las representantes de diversos países que disputaban la corona para convertirse en la mujer más hermosa del universo. Tras pasar varias etapas, se debía nombrar a la ganadora, labor que tuvo en sus manos el presentador Steve Harvey, quien señaló que Ariadna Gutiérrez era la nueva Miss Universo 2015. La algarabía llenó el auditorio y el mundo, que seguía el certamen a través de sus pantallas, también estaba feliz.

De inmediato, le pusieron la banda y corona, ella estaba radiante, llorando de emoción y saludando, cuando todo cambió de un momento a otro. Harvey comenzó a pedir disculpas señalando que se había equivocado y que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach, de Filipinas. Ninguna de las dos entendía lo que pasaba, pero Ariadna tuvo que aceptar la decisión, y si bien sonrió en todo momento, por dentro la estaba pasando muy mal.

4. SUFRIÓ DEPRESIÓN Y PENSÓ EN EL SUICIDIO TRAS MISS UNIVERSO 2015

Tras el bochornoso momento que vivió la reina de belleza frente a todo el mundo, comenzó a sufrir depresión, tanto así que pensó en el suicidio.

“Yo pensé varias veces en el suicidio. Yo pienso que la gente que se suicida es muy fuerte, muy valiente; la gente dice que son débiles y yo digo que no. Estaba en ese momento de desesperación y decía mi vida no tiene sentido, [pero] me dije: ‘Cómo voy a hacerle eso a mi mamá’. Es muy fuerte ese pensamiento y si no lo cortas de raíz, te consume”, señaló en entrevista al programa “Se dice de mí”, de Caracol Televisión.

Cuando Ariadna Gutiérrez llegó el 26 de mayo de 2022 para asistir a la Gala anual de Cannes Cine contra el SIDA de amfAR en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d'Antibes, sur de Francia (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

5. TAMBIÉN TUVO DESÓRDENES ALIMENTICIOS

Ariadna Gutiérrez contó que sufrió bastante tiempo tras el certamen de belleza, incluso fue a terapia, pero sentía que no avanzaba.

“No lo asimilé por varios meses. Fui a terapia, me encerré, comí, me deprimí, me puse feliz, tantas cosas pasas pasaron durante ese tiempo y yo seguía mi trabajo, era como un zombi y no era consciente de lo que pasaba. Uno vive en negación, no ve las cosas: la anorexia empieza en gente que no se ve flaca, y así empezaron mis trastornos alimenticios, me di cuenta cuando mi cuerpo no pudo más”, añadió.

6. PUDO SALIR ADELANTE

Después de lo que vivió aquel día, Gutiérrez entendió que todo tenía un propósito en su vida y comenzó a valorar lo que llegaba, pues a raíz del escándalo, los ojos de mundo se posaron sobre ella. Su vida profesional cambió, por tanto, tuvo que dejar Colombia y mudarse a Estados Unidos, donde le llegaron varios contratos y campañas de publicidad.

Es más, en enero de 2016, Ariadne y Steve Harvey se vieron las caras en el programa del presentador, donde una vez más le pidió disculpas. La reina aceptó sus disculpas y tomó todo de la mejor manera, donde las risas no faltaron: “Tienes que aprender a leer las tarjetas porque ahí estaba, lo que pasa es que tú querías que yo ganará”, le dijo; a lo que él contestó muy emocionado: “¡Sí!”.

7. SE CONVIERTE EN LA IMAGEN DE VARIAS MARCAS RECONOCIDAS Y DESFILES

En 2016, Ariadna se convierte en la imagen de varias marcas reconocidas como la colombiana de trajes de baño Agua Bendita, que tuvo como rostros a Kendall Jenner, Irina Shayk, entre otras. Asimismo, en Goicoechea para México, Brasil y su país natal.

Además, participó como invitada del primer desfile en Cuba que realizó la marca Chanel con su colección Crucero 2016/2017. No sólo ello, fue portada de la revista española Hola. También fue invitada a la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia llevado a cabo en la Casa Blanca.

Ariadna María Gutiérrez Arévalo llega a la proyección de la película 'Geo-Mi-Jip' (Telaraña) durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 25 de mayo de 2023 (Foto: Loic Venance / AFP)

8. FUE PRESENTADORA

Gutiérrez fue invitada a Premio Lo Nuestro, evento donde presentó la categoría Álbum del Año al lado de su compatriota, el cantante urbano J Balvin.

9. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN EL MUNDO DE ACTUACIÓN

Ariadne Gutiérrez formó parte de la tercera entrega de la película “xXx: Return of Xander Cage”, de 2017. Estuvo al lado del actor estadounidense Vin Diesel, Ice Cube, Samuel L. Jackson, entre otros.

Asimismo, ella dio a conocer a la Revista Vea que también integrará el elenco de la película “The Midway Point”, que llega este 2024.

Ariadna Gutiérrez asiste al estreno de "xXx: Return Of Xander Cage" de Paramount Pictures el 19 de enero de 2017 en Los Ángeles, California (Foto: Angela Weiss / AFP)

10. ¿ARIADNE GUTIÉRREZ TIENE PAREJA?

Ariadne Gutiérrez reveló, en septiembre de 2023, que su corazón tenía dueño, aunque no reveló detalles de la persona que la ha conquistado y menos la expone en sus redes sociales, dijo que estaba muy feliz.

“Sí, tengo pareja, y lo que más me gusta de él es que me brinda la tranquilidad y esa paz emocional que necesito. Saber que cuentas con alguien que te apoya, que está enviándote la mejor energía, compartiendo tus sueños y creando sueños juntos; pienso que eso es lo más importante que tener momentos de felicidad. Es más, la constancia, la compañía y la protección de esa persona. Me gustan los niños y tendría hijos feliz. Me encantaría tener una boda gigante, hacer una fiesta grandísima e invitar a todos mis amigos y toda mi familia para que sea una celebración inolvidable”, contó a la revista Aló.

11. ¿QUIÉNES HAN SIDO SUS EXPAREJAS?

Entre las personas que Ariadna tuvo un vínculo muy especial están: Carlos Díaz Granados, exparticipante de un reality; Jesse Carrasquedo, un abogado mexicano; el empresario italiano Gianluca Vacchi; Cedric Gervais, un rapero y productor francés con el que se comprometió, pero terminaron; Ali Jassim, un multimillonario árabe.

Ariadna Gutiérrez en la proyección de la película "El Inocente (L'Innocent)" durante la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 24 de mayo de 2022 (Foto: Loic Venance / AFP)