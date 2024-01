Si comentamos sobre alguien que sabe ganarse el corazón de la gente, en especial de las mujeres en los programas que ha participado, sin lugar a duda este es Clovis Nienow, uno de los participantes de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, que dará de qué hablar, tal como lo ha hecho en ediciones anteriores. ¿No sabes quién es este personaje? No te preocupes que en los siguientes párrafos te damos datos sobre él.

“Prepárense para enamorarse con su mirada, personalidad y encanto irresistible”, así fue descrito en las redes sociales del reality que llega el martes 23 de enero a las 7PM/6C.

Clovis Nienow forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE CLOVIS NIENOW

Nombre completo: Clovis Nienow

Clovis Nienow Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 19 de junio

19 de junio Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 30 años

30 años Estatura: 1.86 m

1.86 m Instagram: @clovisnienow

@clovisnienow X: @ClovisNienow

@ClovisNienow Facebook: @Clovisnienowoficial

2. ¿QUIÉN ES CLOVIS NIENOW?

Clovis Nienow es un actor y modelo mexicano que se hizo conocido por participar en algunos realities.

El mexicano posa para una fotografía tomando un trago (Foto: Clovis Nienow / Instagram)

3. ¿DE QUÉ PROGRAMAS HA FORMADO PARTE?

Según información de IMDb, él ha participado en “Too Hot to Handle: Latino” de 2021 (“Jugando con fuego: Latino”, en español), “Por amor o por dinero” de 2021, “Resistiré” DE 2019 Y “Abrazo de gol” de 2019.

4. LE ENCANTA HACER DEPORTES

Tal como se aprecia en sus redes sociales, a Nienow le encanta hacer bastante ejercicio para mantener su figura. Asimismo, practica el buceo y la natación.

También le encanta bucear, el cual es uno de sus pasatiempos favoritos (Foto: Clovis Nienow / Instagram)

5. OTRAS DE SUS PASIONES ES VIAJAR

A Clovis también le fascina conocer nuevos lugares, por lo que no duda en viajar. Las imágenes y clips de sus instantáneas las subes a sus redes sociales, en especial a su cuenta de Instagram.

6. ¿CLOVIS NIENOW TIENE PAREJA?

No. Clovis Nienow no tiene pareja, pero no descarta encontrar el amor en “La casa de los famosos 4″. “Estoy solterito, voy a corazón abierto, dispuesto a que pase lo que tenga que pasar”, dijo en entrevista con “Hoy Día”. Mientras que en “La mesa caliente” señaló que se enamora mucho y es muy apasionado: “Me voy a desnudar el alma, tengo 30 años y si encuentro alguien compatible a mí, voy por un amor a largo plazo”.

El joven no se cansa de estar en el gimnasio, donde tiene una rutina exigente (Foto: Clovis Nienow / Instagram)

7. ¿CÓMO SE CALIFICA?

El mexicano asegura que es una persona a la que le encanta ver el lado positivo de las cosas. Además de ser alguien amigable, alegre, positivo, entusiasta, creativo y ansioso, por lo que le gusta hacer varias cosas.

8. ¿CREE QUE TIENE VENTAJA POR HABER ESTADO EN OTROS REALITIES?

Para Nienow, el hecho de haber participado en otros realities no le garantiza nada, aunque ha descubierto que le gusta estar encerrado 24/7, algo que le permitirá conocer personas, armar estrategias, pero sobre todo buscará ganar el corazón del público. “Puede ser que salga con amor y dinero”, mencionó.