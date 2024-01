Clovis Nienow es un chico reality al que le gusta no sólo conquistar a la audiencia en los programas que ha participado, también a sus compañeras si en caso la oportunidad se presente. Y no es para menos, ya que sus ojos azules tienen el poder de hipnotizar a cualquiera, por eso él llega preparado a cada formato, dispuesto a encontrar a su media naranja. Ahora que forma parte de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, ¿será que encuentre el amor? Mientras esperamos alguna noticia, te contamos quiénes han sido sus novias.

Cabe señalar que él ha formado parte de varios programas, incluido de parejas, por lo que no descarta nada. Él estuvo en “Too Hot to Handle: Latino” de 2021 (“Jugando con fuego: Latino”, en español), “Por amor o por dinero” de 2021, “Resistiré” de 2019, entre otros.

HISTORIAL AMOROSO DE CLOVIS NIENOW

Al mexicano no se le conocen muchas parejas, solamente dos que oficializó en su momento, conoce a sus exnovias.

CON FRANCISCA UNDURRAGA

No cabe duda que la chilena roba miles de suspiros en sus seguidores (Foto: Francisca Undurraga / Instagram)

Francisca Undurraga fue la novia de Clovis Nienow. Ambos se conocieron en el programa “Resistiré” (2019) y debido a la convivencia, la química se hizo evidente, convirtiéndose en una de las parejas preferidas del público.

Si bien, ellos continuaron su romance una vez que concluyó el reality, pues lucían muy enamorados en las publicaciones que subían a sus redes sociales, al poco tiempo todo llegó a su fin. La noticia sorprendió a más de uno, que soñaba con verlos dar el siguiente paso, pues tenían cerca de dos años.

A pesar de su ruptura, ellos mantenían una buena relación, algo que fue evidenciado por uno de sus seguidores que le preguntó por Undurraga, a lo que él dijo que le guardaba mucho cariño. “Ella es una persona muy especial en mi vida”, señaló en sus historias de Instagram.

Francisca es una modelo que nació en Viña del Mar, Chile; es decir, actualmente tiene 37 años.

CON MANELIK GONZÁLEZ

La celebridad ha formado parte de diversos realities, donde ha conquistado a mucha gente (Foto: Manelyk González / Instagram)

Manelik González también conoció a Clovis Nienow en “Resistiré”, formato donde ni bien lo vio quedó enamorado de él. Como la atracción fue mutua, le pidió que sea su enamorada y ella aceptó.

Tanta era la atracción, que él aseguró que quería algo serio con la famosa chica reality, quien para ese momento ya había terminado su relación de años con Jawy Hernández.

Aunque todos pensaban que los dos iban a seguir con su linda relación, esta se deterioró al punto de que terminaron.

Esta personalidad de televisión, influencer, actriz, modelo y empresaria nació en Ciudad de México, 12 de enero de 1989. Es muy cconocida por haber participado en “Acapulco Shore” de MTV Latinoamérica.