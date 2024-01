Alana Lliteras está demostrando que le gusta asumir retos, pues tras su triunfal paso por Top Chef VIP, donde resultó ser la ganadora de la segunda temporada, ahora forma parte de la cuarta entrega de “La casa de los famosos”, donde tendrá que convivir con otras celebridades. ¿Qué tan fácil le resultará tomando en cuenta que estará vigilada por cámaras y micrófonos las 24 horas y los siete días de la semana? ¿Encontrará el amor? Precisamente, sobre este último tema te comentaremos en los siguientes párrafos, pues muchos desean saber quiénes han sido las personas que han conquistado su corazón.

Respecto a su permanencia en el programa ella fue muy directa “Yo creo que si sobreviví a la señora Laura [Zapata] puedo sobrevivir a la casa perfectamente bien. La verdad es que no tengo nervios, como que realmente fue una práctica perfecta en donde me demostré a mí misma que soy tranquila. No busco problemas, pero tampoco me dejo de nadie”, señaló en entrevista a Telemundo 52.

Aquí la joven posando y robando suspiros con su mirada (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

EL HISTORIAL AMOROSO DE ANA LLITERAS

Ana Lliteras ha sido muy recelosa con su vida sentimental, pues no se le conocen muchas parejas; es más, supimos de su romance con un compañero de reality porque los dos se dieron un tierno beso frente a todos. Entonces, cuál es su historial amoroso.

Con Sebastián Villalobos

A mediados de 2023, todos supimos que Alana Lliteras y Sebastián Villalobos, ambos competidores de “Top Chef VIP 2″, habían iniciado un romance, algo que confirmaron en el programa “Al rojo vivo”. Como se recuerda, los rumores de que los dos andaban se acrecentaron en la final del reality culinario cuando se dieron un beso en la boca.

Aunque se mostraban muy ilusionados, con el paso de los meses, todo se fue deteriorando y las publicaciones juntos en sus redes sociales comenzaron a desaparecer. Pero la verdad, no se pudo ocultar más: habían terminado.

“No siempre las cosas salen como esperamos y tampoco me gusta hablar mal de las personas, entonces prefiero no tener comentarios al respecto. Supongo que si esa persona en algún momento quiere salir a contar, que salga de su boca, pero yo de la mía me quedo con lo bonito. Hasta ahí lo dejaré”, señaló a Telemundo 56.

Alana Lliteras y Sebastián Villalobos se conocieron en "Top Chef VIP 2" (Foto: Sebastián Villalobos / Instagram)

Fue relacionada con Emilio Osorio

En octubre de 2022, Lliteras fue relacionada sentimentalmente con Emilio Osorio, el hijo de la polémica Niurka Marcos; sin embargo, antes de que comience a tejerse cualquier tipo de historia en base a ellos, la muchacha se refirió al tema.

“Emilio me parece una persona muy linda, me cae muy bien, somos amigos. Es una linda amistad, me cae muy bien, es una gran persona”, señaló al ser consultada por el hijo del productor Juan Osorio.

De esta manera, Alana dejó claro que solamente la une una gran amistad con el cantante y, que si tenía a alguien en su vida, ella misma iba a darlo a conocer.

La celebridad ganó 100 mil dólares con el reality de cocina (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

¿EN BUSCA DE PAREJA?

Con su ingreso a “La casa de los famosos 4″, Alan Lliteras dijo que en sus planes no está enamorar, pues llegará para divertirse y pasarla bien, pero que los temas del corazón prefiere verlos de lejos.

“Se dejaron de intentar las cosas en mi vida amorosa hace mucho menos de un mes, entonces para mí todavía la herida está un poco abierta, está sanando mi corazoncito. Lo más sano no sería volverme a enamorar, ni para la otra persona ni para mí. Dios me libre. Yo puras amistades en este reality. Espero”, señaló al mismo medio.