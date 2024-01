Fernando Lozada ha demostrado a lo largo de los realities en los que ha participado que para él no existe ningún obstáculo que pueda detenerlo, tal como lo hizo en “Los 50″, donde quedó en el segundo lugar. Si bien, goza del cariño del público, él está convencido de que no hubiera alcanzado sus metas si es que no tendría el amor incondicional de su familia, en especial de su esposa Triana Lion. Por ello, te contamos quién es la mujer que ha robado el corazón del participante de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”.

Antes de darte datos de la madre de su hijo, te contamos que para conquistarla, el colombiano no la tuvo nada fácil, ya que al principio fue rechazado, pero años después y tras insistir, logró ganarse su corazón.

La esposa de Lozada tiene una mirada que enamora a sus seguidores (Foto: Triana Lion / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE TRIANA LION

Nombre completo: Triana Lion Paganoni

Triana Lion Paganoni Lugar de nacimiento: Cuernavaca, México

Cuernavaca, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 15 de diciembre

15 de diciembre Año de nacimiento: 1986

1986 Edad: 37 años

37 años Instagram: @trianalion

@trianalion TikTok: @triana.lion

@triana.lion X: @triana_lion

@triana_lion Facebook: Triana Lion

2. ¿QUIÉN ES TRIANA LION?

Triana Lion es la esposa de Fernando Lozada. Ella es instructora de fitness, coach de salud holística y motivadora.

Ella y Fernando Lozada derrochan amor en sus redes sociales (Foto: Triana Lion / Instagram)

3. SU LABOR COMO COACH

Desde 2017 es coach de salud. Se formó en el Instituto de Nutrición Integrativa, donde se especializó en hormonas. También se certificó en Nutrigenética y Genética aplicada al Deporte. Asimismo, tiene su emprendimiento de Health Coaching y es miembro fundador de la AHCUM (Asociación de Health Coaches Unidos por México).

4. PUBLICÓ UN LIBRO

Triana Lion ha publicado su libro titulado “Ser, fit y feliz”. “En estas páginas encontrarás lo básico que necesitas saber para arrancar un camino hacia una vida más saludable tomando acción y amándote profundamente. Cuando eres congruente, escuchas tu cuerpo, conoces todo aquello que alimenta tu mente y tu corazón, entiendes cómo funcionan los alimentos y te vuelves consciente de que la clave está en el ser, el camino hacia una vida más fit y feliz es mucho más fácil de alcanzar”, se lee en su publicación.

"Me gustan los inicios de nuevas etapas", escribió en junio de 2023 (Foto: Triana Lion / Instagram)

5. PROMOCIONA MARCAS

Triana Lion también ha incursionado en el mundo de la promoción de algunas marcas como Listerine.

6. ¿CÓMO CONOCIÓ A FERNANDO LOZADA?

Ella conoció a Lozada en un “antro” en Cuernavaca. “Desde el momento que la vi dije: ‘Esa mujer va a ser mi esposa. Ella no lo sabía, pero yo sí”, contó el colombiano. Tras unas cuantas salidas, Triana se enteró que él era su menor por tres años, así que decidió dejar todo ahí. Fernando hizo su vida y tras cinco años, la mexicana toma la iniciativa de buscarlo, pero él le dijo que tenía novia e iba a entrar a la televisión, por lo que no insistió.

La familia que formó Triana Lion con Fernando Lozada (Foto: Triana Lion / Instagram)

7. COMIENZAN SU ROMANCE Y SE CASAN

Pasó un año de lo que ella se comunicó con él, cuando recibió su llamada invitándola a lanzarse de un paracaídas para un comercial. Resulta que las modelos no habían ido, por lo que Lozada propuso su nombre. Ella aceptó y se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro, además de amar la aventura y el deporte. Se casaron el 24 de marzo de 2018. Fruto de su matrimonio tienen un hijo, que nació el 2 de julio de 2020.

8. ACTIVA EN REDES SOCIALES

Ella es muy activa en redes sociales donde sube fotos y videos de su día a día, ya sea sola o momentos con su esposo e hijo.