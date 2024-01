Para muchos, el sólo hecho de mencionar el nombre de Ariadna Gutiérrez es retroceder en el tiempo y ubicarse en la ceremonia de Miss Universo 2015, certamen donde la colombiana fue coronada por error como la mujer más bella del universo. Aunque pasó el peor momento de su vida como reina de belleza, toda vez que a raíz de ese desafortunado momento sufrió depresión, desórdenes alimenticios e incluso llegó a pensar en la muerte, ella supo reponerse y salir adelante, tanto así que brilla con luz propia en las pasarelas, eventos y programas donde es invitada, tal como ocurre con “La casa de los famosos 4″; y no es para menos, ya que su belleza no pasa desapercibida, por lo que ha conquistado a miles de personas.

Centrándonos en los corazones que la modelo y presentadora ha cautivado, te contamos si actualmente tiene pareja y quiénes han sido sus novios, entre los que destacan multimillonarios, empresarios, un ganador de un Grammy y otros más.

La colombiana lista para desfilar en traje de baño. Destaca su porte y elegancia (Foto: Ariadna Gutiérrez / Instagram)

¿ACTUALMENTE ARIADNA GUTIÉRREZ TIENE PAREJA?

Sí. Ariadna Gutiérrez tiene novio, pero no ha revelado el nombre de la persona que la ha conquistado porque prefiere mantener en reserva su vida privada. “Sí, tengo pareja, y lo que más me gusta de él es que me brinda la tranquilidad y esa paz emocional que necesito. Saber que cuentas con alguien que te apoya, que está enviándote la mejor energía, compartiendo tus sueños y creando sueños juntos. Pienso que eso es lo más importante: tener momentos de felicidad”, señaló en entrevista a la revista Aló.

No sólo dio a conocer su situación sentimental, también reveló que le encantaría casarse en una boda gigante y convertirse en madre.

La reina de belleza ha triunfado en el mundo de las pasarelas tras el incidente de 2015, Aquí tomándose un selfie (Foto: Ariadna Gutiérrez / Instagram)

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS NOVIOS DE ARIADNA GUTIÉRREZ?

A continuación, cada uno de los romances conocidos que ha tenido la reina de belleza colombiana.

Carlos Miguel Díazgranados. Un empresario colombiano que ha destacado en el mundo de los negocios, deportes y familia. Ha formado parte del reality “Desafío” en la edición 2007 y 2014. Los dos tuvieron un breve romance, que terminó antes del Miss Universo 2015.

Un empresario colombiano que ha destacado en el mundo de los negocios, deportes y familia. Ha formado parte del reality “Desafío” en la edición 2007 y 2014. Los dos tuvieron un breve romance, que terminó antes del Miss Universo 2015. Jesse Carrasquedo. Un abogado mexicano radicado en Estados Unidos. Algunos medios aseguran que estaba tan enamorado de ella que no dudó en regalarle una casa en Miami.

Un abogado mexicano radicado en Estados Unidos. Algunos medios aseguran que estaba tan enamorado de ella que no dudó en regalarle una casa en Miami. Gianluca Vacchi. El empresario y excéntrico italiano tuvo un romance de unos meses con Ariadna Gutiérrez en 2017. Ellos se llevan por 25 años de diferencia. “Yo decía Dios mío, ni siquiera es una relación, apenas me estoy conociendo con esta persona (...). Fue algo de un mes, dos meses, algo muy rápido y fue tan mediático (…). Te das cuenta que uno es muy inocente y hay mucha gente que quiere sacar provecho de tu fama, tu belleza, de tu juventud, tu dinero, de tus conexiones, tus amigos”, dijo la joven en el programa “Se dice de mí”.

Las celebridades vivieron en 2017 un fugaz romance que acaparó portadas de espectáculos alrededor del mundo. (Foto: Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi / Instagram)

Cedric Gervais. En 2018, la colombiana comenzó una relación con el ganador del Grammy, con quien se comprometió al año siguiente, pero terminaron al poco tiempo. “Le regresé el anillo porque él me pidió que se lo regresara, pero cuando das un anillo, en el caso de los hombres, lo que sea que regales ya es suyo, no deberías pedir que te lo regresen, es un regalo. Si estuviste comprometido y pides que te regresen el anillo, su valor es más emotivo que material, no mides el valor de eso. Si tu relación depende de algo material, entonces no es la persona para ti” , manifestó en “Latinx Now!”.

En 2018, la colombiana comenzó una relación con el ganador del Grammy, con quien se comprometió al año siguiente, pero terminaron al poco tiempo. , manifestó en “Latinx Now!”. Ali Jassim. Ariadna también tuvo un romance con el multimillonario árabe, pero su noviazgo acabó a finales de 2020.