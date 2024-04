Sin lugar a duda, Ariadna Gutiérrez es de aquellas mujeres que despierta todo tipo de pasiones entre las personas que la rodean; y no es para menos, ya que su belleza, forma de ser, carácter y otras cualidades hacen que más de uno fije su mirada sobre ella, por ello no debe resultarnos extraño que varios anhelen tenerla a su lado algún día, pero ¿sabías que tiene pareja? Sí, así como lo leíste, el corazón de la primera finalista del Miss Universo 2015 tiene dueño. Debido a que es muy reservada en cuanto a su vida privada, te contamos quién es su misterioso galán. ¿Curioso por saber más? Pues sigue leyendo esta nota.

Cabe mencionar que la reina de belleza colombiana, además de haber conquistado a sus millones de seguidores, cautivó a reconocido personajes, que cayeron rendidos ante sus pies.

Ella fue la primera finalista de Miss Universo 2015 (Foto: Ariadna Gutiérrez / Instagram)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ARIADNA GUTIÉRREZ?

En septiembre de 2023, Ariadna Gutiérrez dio a conocer que su corazón tenía dueño, aunque no reveló detalles de la persona que la había conquistado; lo peor, es que en sus redes sociales tampoco tiene alguna foto de su galán, por lo que su identidad es un misterio.

Lo único que se sabe sobre su amado es que se trata de un extranjero, pues durante las primeras semanas de convivencia en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, que se inició el 23 de enero de 2024, la colombiana señaló que él no hablaba español. “Mi novio no creo que me esté viendo el programa, es gringo. No entiende nada” y para que estuviera al tanto de todo había contratado a dos personas “para que le tradujeran el show”.

Volviendo a la entrevista que dio el noveno mes de 2023, esta celebridad reveló que su novio le daba la tranquilidad que tanto había buscado, pues además de apoyarla, compartían muchas cosas y estaban construyendo una vida a futuro, por lo que no descartó en llegar al altar y formar una familia con él.

“Sí, tengo pareja, y lo que más me gusta de él es que me brinda la tranquilidad y esa paz emocional que necesito. Saber que cuentas con alguien que te apoya, que está enviándote la mejor energía, compartiendo tus sueños y creando sueños juntos; pienso que eso es lo más importante que tener momentos de felicidad. Es más, la constancia, la compañía y la protección de esa persona. Me gustan los niños y tendría hijos, feliz. Me encantaría tener una boda gigante, hacer una fiesta grandísima e invitar a todos mis amigos y toda mi familia para que sea una celebración inolvidable”, contó a la revista Aló.

No cabe duda que Ariadna Gutiérrez enamora a todos con su belleza. Aquí mirando a la cámara (Foto: @oliverolivellam / Instagram)

¿COQUETEOS CON HABITANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

A pesar de que Ariadna Gutiérrez tiene una pareja fuera de “La casa de los famosos” que la está esperando, al menos eso sabemos ¿o terminaron?, ¿pero en qué momento, si ella está incomunicada? Bueno, lo cierto es que la reina de belleza ha coqueteado sutilmente con dos de sus compañeros del cuarto Tierra, nos referimos a Lupillo Rivera y a Rodrigo Romeh.

Si bien, desde un inicio Romeh se mostró muy interesado en la colombiana, no se animó a dar señales, algo que sí hizo el cantante de corridos, quien no dudó en mostrarse muy atento, darle regalos hecho a mano (claro que estos fueron realizados por otra habitante del show) y hasta declararle su amor, tratando de ganarse poco a poco el corazón de la muchacha, a la que le lleva 22 años de diferencia.

Las atenciones de ambos no son pasadas por alto por Ariadna, pues se siente muy halagada, pero ¿se estará ilusionando de alguno? o ¿se tratará de una estrategia para mantenerse en el programa? Cual sea la respuesta, lo que nosotros sabemos es que ella tiene novio, aunque muy misterioso, fuera del reality de Telemundo.