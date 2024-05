El lunes 20 de mayo de 2024, Maripily Rivera se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, lo que le permitió llevarse el maletín con los US$200,000 de premio. De esta forma, la boricua se alzó con el primer lugar frente a Rodrigo Romeh, su compañero de Tierra, con quien resistió hasta el final en la convivencia que estuvo cargada de polémica, ya que tuvo tres abandonos y una expulsión. ¿Qué más se podía pedir? Frente a todos los dimes y diretes que vimos en los 119 días de convivencia, la puertorriqueña supo destacar por su carácter explosivo y decir las cosas de frente, algo que gustó en el público que la llevó a coronarse como la vencedora. Pero ¿qué hará con ese dinero? Más adelante, te lo explicamos.

Con su victoria, ella se convierte en la cuarta mujer que se alza con ese título en el formato de Telemundo. La primera fue Alicia Machado; la segunda, Ivonne Montero, y la tercera, Madison Anderson.

Maripily Rivera gana "La casa de los famosos 4" y se lleva los US$200,000 de premio (Foto: Telemundo)

¿QUÉ HARÁ MARIPILY RIVERA CON LOS US$200,000 DE PREMIO?

Durante una entrevista con “La mesa caliente”, Maripily Rivera reveló lo que hará con el monto que ha ganado. Su respuesta fue aplaudida por sus entrevistadoras. “Con ese dinero primero lo voy a dejar en el banco para que coja intereses. Quiero hacer mi propio gimnasio, estoy analizando dónde lo voy a construir: si va a ser en Puerto Rico o en Miami. Quiero entrenar a muchas mujeres que como yo han pasado situaciones muy difíciles”, señaló.

La misma respuesta dio a People en español, en el que añadió que su gym buscan que las personas siempre se vean hermosas: “Las mujeres deben de tener su amor propio, de cuidarse y verse bellas”.

¿ESTARÁ EN OTRO REALITY?

La misma revista estadounidense le consultó si estaba dispuesta a participar de otro reality. La boricua manifestó que aún no estaba segura, ya que al salir del programa, en el que permaneció cuatro meses incomunicada con el mundo exterior, quería disfrutar el momento y retomar su vida.

“Te diría que no. No sé si en un futuro dependiendo el tipo de reality. Tendría que pensarlo. Ahora mismo, como estoy asimilando, no te quiero contestar a esa pregunta que después me hagan otro ofrecimiento de otro reality y a lo mejor diga que sí. No sé todavía aún”, precisó.

EL PASO DE MARIPILY RIVERA POR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Maripily Rivera fue la habitante que supo poner de cabeza “La casa de los famosos 4″, donde, además de demostrar su carácter fuerte, no dudó en enfrentarse a cada uno de los habitantes que la retaron, inclusive de su mismo cuarto Tierra, el cual le dio la espalda y buscó su salida, pero como dicen: detrás de la tormenta viene la calma, ante el abandono de La Divaza, ella decidió respaldar a sus amigos, quienes le pidieron perdón. Desde ese momento se convirtió en una leona con los suyos.

Siempre mostró ser una mujer sin pelos en la lengua y que también lleva en las venas la diversión. Además, se mostró como alguien muy sensible, pues cuando las cosas no iban bien se quebraba. Lo mismo cuando escuchaba a su hijo, demostrando que detrás de esa fuerza y dureza, es muy maternal con las personas que considera como parte de su familia.

La puertorriqueña fue nominada en ocho ocasiones, ganó dos veces el liderazgo y en ninguna ocasión fue salvada por el líder.