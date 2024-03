Una nueva temporada de “Top Chef VIP” está en camino y Telemundo ya anunció a los 20 participantes y uno de ellos es Alicia Machado, un rostro conocido para el canal latino en Estados Unidos debido a las múltiples participaciones en distintos programas y hasta en sus telenovelas. Además, es alguien muy famosa en todo el continente desde que en la década de los 90 se adjudicó la corona del Miss Universo. ¿Te acuerdas de ella?

Además de su paso por la televisión y el modelaje, la venezolana es recordada por otras facetas, como su empoderamiento femenino, ser imagen de algunas campañas y hasta realizó unas fuertes acusaciones en contra de Donald Trump, sin importarle que quizá eso pueda traerle algunas consecuencias negativas. El tiempo pasó y parece que no pasó nada al respecto y ella continúa teniendo una carrera ligada al mundo del espectáculo.

Si hasta este punto no sabes quién es o no la recuerdas, lo cual sería un poco extraño, no te preocupes en lo absoluto porque ahora vamos a ampliar un poco más en ella y todo lo que se conoce de su vida, ya que la verás más seguido en las pantallas cuando se dé inicio a una nueva temporada de “Top Chef VIP”, reality show de cocina que seguirá estando bajo la conducción de la actriz colombiana Carmen Villalobos.

Alicia Machado ha sido anunciada como participante de "Top Chef VIP" (Foto: Telemundo)

1. ¿QUIÉN ES ALICIA MACHADO?

Alicia Machado, nacida en Venezuela un 6 de diciembre de 196, es una actriz, conductora, mpresaria y modelo de gran renombre internacional y ya afianzada en los Estados Unidos desde hace muchos años. Su salto a la fama, como la mayoría recordará, fue cuando ganó Miss Universo en el año 1996.

2. DATOS PERSONALES DE ALICIA MACHADO

Nombre completo: Yoseph Alicia Machado Fajardo

Yoseph Alicia Machado Fajardo Lugar de nacimiento: Maracay, Venezuela

Maracay, Venezuela Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1976

6 de diciembre de 1976 Edad: 47 años

47 años Altura: 1.73 m.

1.73 m. Ocupación: actriz, modelo, empresaria

Alicia Machado ganó fama internacional al ganar el Miss Universo de 1996 (Foto: Alicia Machado / Instagram)

3. EL TRIUNFO DE ALICIA MACHADO EN EL MISS UNIVERSO

Como representante de Yaracuy, Alicia Machado participó en el Miss Venezuela de 1995, lo que le valió la clasificación al certamen internacional del siguiente año. Ya en 1996, la modelo venezolana conseguiría la corona en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas, siendo la cuarta vez que su país conseguía ese primer lugar.

4. EL MALTRATO QUE RECIBIÓ ALICIA MACHADO POR PARTE DE DONALD TRUMP

Luego de haber ganado el certamen internacional de belleza, Alicia Machado subió de peso, lo que desencadenaría una serie de humillaciones públicas debido a que Donald Trump le obligó a hacer ejercicio para bajar esos kilos de más y no solo eso, sino que convocaba a los medios de comunicación para que sigan la rutina de ejercicios.

5. INICIÓ EN LA ACTUACIÓN

Luego del amargo paso que tuvo por el Miss Universo, Alicia Machado empezó una carrera ligada a la actuación y en 1998 consiguió su primer papel en una telenovela de su país, llamada “Samantha” y que fue vista en otras partes del mundo, principalmente en España, donde fue un éxito.

Desde ese entonces, la venezolana participó en diversas producciones, tanto dentro como fuera de su país. Así mismo, también ha trabajado en algunas películas, aumentando así su carrera en esta complicada profesión que eligió.

Alicia Machado inició una carrera como actriz al terminar su reinado como Miss Universo (Foto: Alicia Machado / Instagram)

6. PROBÓ SUERTE EN LA MÚSICA

A la par de la actuación, Alicia Machado llegó una carrera en la música, logrando estrenar dos álbumes, uno en 2004 titulado “Alicia Machado”, y otro en 2010, el cual se llamó “Si se acabara el mundo”. Después de ahí, no volvió a lanzar ningún otro disco.

7. SU PRIMERA VEZ EN UN REALITY Y UNA GIGANTE POLÉMICA

En el año 2005, la cadena española Antena 3 invitó a la venezolana para que formara parte de la segunda temporada de “La granja de los famosos”, el cual significaría su debut en los reality shows, pero que también le provocó un escándalo de magnitudes gigantes.

En medio de su participación junto a la de otros famosos, Alicia Machado, supuestamente, tuvo relaciones sexuales con Fernando Acaso y todo quedó registrado por las cámaras de televisión y luego emitido en televisión nacional, incluyendo el audio.

Hasta allí la audiencia quedó horrorizada, pero también hay que añadirle que, en ese entonces, ella estaba comprometida con el beisbolista Bob Abreu, quien terminó la relación al darse cuenta de lo que sucedió.

Pese a todo lo que se comentó de ella, no le cerraría las puertas a los programas de realidad, por lo que en los siguientes años participó en otros, tal y como esta vez que fue anunciada por Telemundo para estar en “Top Chef VIP”.

8. POSÓ DESNUDA PARA PLAYBOY

En febrero de 2006 se convirtió en la primera Miss Universo en posar desnuda para la revista Playboy, primero para la edición mexicana, pero las fotos luego fueron replicadas en la versión estadounidense en octubre de 2007.

En 2010 volvería a participar en una sesión fotográfica desnuda para la versión mexicana de la mencionada revista.

9. FUE DIAGNOSTICADA CON CÁNCER

En el año 2014, la venezolana contó que un año antes le diagnosticaron cáncer de seno, cuando estaba en las grabaciones de “La Madame” en Colombia. Debido a esta enfermedad, tuvo que someterse a tratamiento y se realizó una doble mastectomía. Felizmente, pudo entrar en remisión y ganar la batalla.

10. PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA CONTRA DONALD TRUMP

En el año 2016, Donald Trump estaba lanzándose a la presidencia de Estados Unidos. Sí, aquel empresario que la humilló frente a todos quería ser presidente de un país del cual ella ya era ciudadana, pues se había naturalizado luego de varios años viviendo allí.

La contendiente de Trump, Hillary Clinton mencionó el nombre de la venezolana en el debate y expuso todo lo que, supuestamente, le hizo, a lo que él respondió negativamente, rechazando esas acusaciones.

Eso no se quedaría allí, ya que Machado dio varias entrevistas en las que aseguró que el empresario, entonces dueño de Miss Universo, le molestaba por su peso, llamándola “Miss Piggy” y también “Miss Ama de Casa”, por ser una mujer latina.

11. FUE LA PRIMERA GANADORA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Telemundo anunció con bombos y platillos la realización de la primera temporada de “La casa de los famosos” y Alicia Machado fue una de las convocadas para ser participante y vaya que cumplió con las expectativas.

Luego de unos meses cargados de muchas cosas, el encierro valió la pena para ella, pues la gente le dio una cantidad de votos suficiente para consagrarse como la primera ganadora, adjudicándose el premio de 200 mil dólares.

Alicia Machado junto a su madre e hija con el premio que ganó en "La casa de los famosos" (Foto: Alicia Machado / Instagram)

12. TUVO UNA VIDA LLENA DE EXCESOS

En el año 2022, durante una entrevista, Alicia Machado se sinceró y reveló que, cuando era joven, precisamente luego de haber sido Miss Universo, tuvo una vida marcada por los excesos de sustancias.

De acuerdo con sus palabras, ella abusó de las bebidas alcohólicas y hasta llegó a probar anfetaminas.

13. LA OTRA ENFERMEDAD DE ALICIA MACHADO

En 2022 realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que habló con lágrimas en los ojos, asegurando que sufre fibromialgia, una enfermedad que le provoca fuertes dolores musculares y cambios de humor.

