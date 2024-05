Tras lograr el tercer lugar en “La casa de los famosos 4″, Lupillo Rivera no dio ninguna entrevista a programas como “En casa con Telemundo” o “La mesa caliente”, tal como lo hicieron sus compañeros cuando salieron del reality, pero esto no quiere decir que no conversó con nadie, ya que escogió a “El show de Piolín” para dar sus primeras declaraciones sobre lo que vivió durante los 119 días que estuvo alejado del mundo exterior. Todo transcurría con normalidad hasta que de un momento a otro se conectó al diálogo Thalí García, su excompañera del cuarto Tierra, quien abandonó el programa lanzando una patada a la puerta del líder. ¿Cómo fue este reencuentro? ¿Qué se dijeron? Todos los pormenores en los siguientes párrafos.

Como se recuerda, el tiempo que la talentosa actriz estuvo en el formato, que en total fueron 23 días, fue vinculada sentimentalmente con el cantante de corridos, algo que hizo estallar a los seguidores del show que cuestionaron su acercamiento porque ella es una mujer casada y que tiene familia. No sólo ello, varios de los habitantes no vieron con buenos ojos su amistad, por lo que la tensión se incrementó, algo que decidió ponerle fin la propia histrionisa cuando aprovechó su estadía en la suite del líder con Lupillo para lanzar una patada a la puerta y huir. Desde aquella ocasión, el 14 de febrero, no volvieron a verse las caras porque el artista continuó en el formato, pero esto cambió el 22 de mayo de 2024.

Ambos decidieron aclarar sobre el supuesto amorío que hubo entre ellos dentro de "La casa de los famosos 4" (Foto: Lupillo Rivera y Thalí García / Instagram)

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE LUPILLO RIVERA CON THALÍ GARCÍA TRAS “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Cómo lo señalamos líneas arriba, Lupillo Rivera dio su primera entrevista a “El show de Piolín”. Mientras contaba lo que había vivido en la convivencia y sobre el concierto gratuito que iba a ofrecer a sus seguidores como una muestra de agradecimiento, se conectó a la transmisión en vivo Thalí García, quien le dedicó varias palabras, al tiempo de aprovechar para aclarar los rumores que se tejieron en torno a ellos.

“Qué emoción poderte ver, no tienes por qué estar nervioso (…). He estado aquí siempre, tus hijas te lo pueden decir, lo hiciste muy bien, resististe como los grandes. [Piolín] él está nervioso, pero yo no, yo llevo tres meses enfrentada a esta realidad que él no sabe. Siempre me sentí orgullosa de él, se convirtió en mi amigo, es un señor que admiro y respeto, que se ganó mi cariño y confianza (…). Uno entra con un fin a este tipo de programas y cuando sales, descubres la verdad. Él recién va a asimilar toda la información, pero yo estoy aquí para sostenerlo como los grandes amigos que somos y así será hasta que él quiera. Nuestra amistad sí fue honesta. [Lupe] No tienes nada que ocultar ni de qué avergonzarte, te mostraste como eres con cosas buenas y malas, todos tenemos imperfecciones y es de valientes dar la batalla. Te aventaste estos cuatro meses sin pretender nada”, señaló.

Thalí García fue una de las 23 participantes que ingresó a la cuarta temporada de “La casa de los famosos” (Foto: Thalí García / Instagram)

‘El Toro del Corrido’ manifestó que al salir del reality se enteró sobre lo que se rumoró sobre su trato con la mexicana en el formato de convivencia, por lo que no dudó en aclarar lo que realmente pasó: “Yo conocí a Thalí en la casa, miré cómo todas las mujeres se le echaron encima, la estresaron y dije: ‘Esta muchacha está en una mala posición’ y dije: ‘¿Por qué no ayudarla?’. Empezamos a conocernos, ella es de Hermosillo, México, hicimos el reencuentro de muchas cosas, empezamos a platicar y conocernos. Ahí en la casa [las cosas] pasan bien rápido, en una hora platicas con ella y a la siguiente hora es otra plática; va muy acelerado. Hay muchas cosas muy mal dichas, cosas que no fueron ciertas; yo siempre supe que Thalí tenía su familia, su esposo, hijos y yo sabía que pues eso era desesperación dentro de la casa. A ella le presenté el aceite ungido y le gustó y empezó a creer en esas cosas, eso la apaciguaba en la desesperación; no hubo más que eso. A veces la gente tiene maldad”.

En ese momento, García intervino para reiterar que todo fue inventado, pero le pidió a Lupillo no juzgar al público porque solamente le han mostrado una parte de la historia en la que los dos se veían muy cercanos creando confusión. Asimismo, no dudó en lanzar un dardo contra Telemundo: “El público antes de ese show nos amaba mucho (…). Desde antes de entrar a la casa, gente de adentro de la cadena me decía: ‘Los conductores dicen que ustedes tienen cosas en el hotel, yo no vi dentro de la casa a Lupe para que me dimensiones qué tan manipulados estaban todos”.