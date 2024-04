Con cada semana que pasa, los ánimos en “La casa de los famosos” se ponen más tensos y una muestra clara es todo lo que está sucediendo en torno a Lupillo Rivera, quien ha vivido un vaivén de emociones en las últimas semanas a causa del sentimiento que empezó a surgir hacia Ariadna Gutiérrez, quien luego iniciaría una especie de acercamiento romántico con Rodrigo Romeh.

Toda esa adrenalina en el cantante se ha posicionado mucho más porque esta semana está nominado y este lunes 29 de abril podría eliminarse de la competencia de Telemundo, por eso se le sometió al posicionamiento, segmento en el que sus compañeros salvados eligen a quién quieren que se vaya de casa y explican sus razones.

En ese momento, y en vivo y en directo, el hermano de Jenni Rivera, sin perder la paciencia ni los estribos, soltó una bomba que podría preocupar a más de uno, principalmente a sus compañeros del reality show, pues ha amenazado con entablar una demanda en contra de, precisamente, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh, así como Maripily Rivera y ahora te comento todos los detalles.

EL POSICIONAMIENTO DE ROMEH

El participante Rodrigo Romeh fue el primero en ser llamado para el posicionamiento y, sin pensarlo dos veces, fue a pararse en frente de Lupillo Rivera, a quien le explicó que quiere que él se vaya porque sintió una traición de su parte cuando, supuestamente, ya habían hecho las paces tras el malentendido que los relacionó en un triángulo amoroso con la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez.

“Yo sentí que me esforcé para dar una segunda oportunidad y me sentí, te vuelvo a decir, traicionado. Fui al nudo de lo que pasó entre nosotros, tú tienes una perspectiva y yo tengo otra, pero creo que es un malentendido lo que pasó”, fueron algunas de las palabras de Romeh al momento de encarar a Lupillo Rivera durante el segmento de posicionamiento.

LA RESPUESTA DE LUPILLO: UNA POSIBLE DEMANDA

Después de las palabras de Romeh, era el turno de responder de Lupillo Rivera, quien afirmó que no tenía nada que decirle y que iba a proceder legalmente, lo cual ha provocado muchas reacciones en las redes sociales. De acuerdo con sus palabras, la demanda sería en contra de él y Ariadna Gutiérrez por el presunto delito de difamación, aunque también mencionó a Maripily Rivera.

“Después de ‘La casa de los famosos’ tú, la muchacha y la otra señora vamos a estar en contacto muy seguido porque las leyes de difamación son muy claras”, dijo Lupillo.

Hay que recordar que, semanas atrás, Ariadna Gutiérrez había acusado a Lupillo Rivera de haberla estado acosando en el programa, motivo principal por el que el cantante esté analizando la posibilidad de demandar a los mencionados.

¿POR QUÉ DENUNCIARÁ A MARIPILY RIVERA?

Lupillo Rivera ha tenido una discusión con Maripily Rivera en las instalaciones del reality show y fue el cantante el que aseguró que denunciará a su compañera Maripily por abuso verbal y por haberle mostrado sus partes íntimas. Además, pidió a Telemundo que tome cartas en el asunto en contra de ella, pues era un tema que había sido grabado y debería estar registrado.

“Hay otras cosas que han pasado en la casa que, si un hombre las hubiera hecho, ya nos hubieran sacado ¿A cuántos les has enseñado tus partes íntimas? A mí sí me las ha enseñado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7. Lo digo porque los valores son iguales, no hay mejores valores ni menos valores. Entonces, yo quiero preguntar, ¿Telemundo, NBCUniversal, hasta cuándo van a permitir abuso de esta mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tienen las pruebas en sus manos y si ustedes no las tienen en sus manos, mis hijas sí tienen el 24/7 grabado”, indicó el artista, lo cual tendría una respuesta de la empresaria, fiel a su estilo.

“¿Qué hablas tú de valores? ¿Qué hablas tú de falsedad? ¿Qué hablas tú de ser real si tú eres el hombre más traidor, más difamador, más maltratador? ¡Qué hablas tú! Yo no tengo miedo a que tú vengas a demandarme. Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México. No me das miedo. Telemundo, ¿hasta cuándo este hombre aquí calumniando, difamando, maltratando a la mujer? Yo a ti no te enseño mis partes íntimas. Ahora, si yo estoy cambiándome y tú estás al lado mío y tú quieres ver mis partes íntimas, esas son otras cosas”, aseguró. Maripily.