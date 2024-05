Contrario a lo que muchos televidentes, entre los que me incluyo, podríamos pensar, Lupillo Rivera no solo es uno de los participantes más populares de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, sino que, además, se perfila como uno de los favoritos para llevarse el gran premio que ofrece Telemundo gracias a su carisma y movimientos correctos.

De hecho, el “Toro del Corrido” ha tenido destacadas intervenciones durante el reality, resaltando su pelea con Alfredo Adame o las incómodas situaciones que vivió con Maripily Rivera, además de su historia con Thalí García, quien terminó abandonando el programa por sentirse abrumada.

Sumado a esto, el hermano de Jenni Rivera ha dejado en claro que uno de los motores más importantes de su vida son sus hijas, algo que quedó demostrado en la sorpresa que le organizaron y en la que Abigail Rivera le dedicó unas tiernas palabras.

Lupillo Rivera al lado de sus hijas en una celebración navideña (Foto: abigaildreamss / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES ABIGAIL RIVERA?

Abigail es la segunda hija de Lupillo Rivera y, al igual que otros miembros de su familia, es cantante y compositora , con varios sencillos, incluso ha colaborado con su padre.

La joven de 28 años, hija del “Toro del Corrido” y María Gorola, ha causado furor con su cambio físico y formó parte del reality “La Voz México”, además de ser una figura muy activa en redes sociales.

2. FICHA DE DATOS DE ABIGAIL RIVERA

Nombre : Abigail Rivera

: Abigail Rivera Ocupación : cantante y compositora

: cantante y compositora Año de nacimiento : 1995

: 1995 Edad : 28 años

: 28 años Nacionalidad : mexicana y estadounidense

: mexicana y estadounidense Padres : Lupillo Rivera y María Gorola

: Lupillo Rivera y María Gorola Hijos : 3

: 3 Instagram : abigaildreamss

: abigaildreamss TikTok: abigaildreamss

3. SU RADICAL CAMBIO DE FIGURA

En más de una oportunidad, la joven ha presumido en redes sociales su transformación física, bajando una gran cantidad de kilos gracias a rutinas de entrenamiento y alimentación saludable, instando a sus seguidores a ver en ella un ejemplo de cambio y superación.

“¡Ya tengo 28 años oficialmente y me siento genial! Estoy tan feliz de haberme encontrado otra vez, me estoy enamorando de mí misma de nuevo. Estoy empezando a aceptar las cosas que no puedo cambiar y abrazar las que sí puedo. Estoy aprendiendo el lugar que ocupo en las vidas de las otras personas, bueno o malo... No pararé hasta que tiempo acabe en esta tierra. No hay meta, solo crecimiento”, expresó.

En sus publicaciones, la influencer ha mostrado el paso a paso de su cambio, desde las sesiones de entrenamiento intenso hasta algunos trucos de alimentación que fue incorporando en sus rutinas.

4. LA SORPRESA DE LAS HIJAS DE LUPILLO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Probablemente, Lupillo Rivera es una de las más grandes sorpresas de “La casa de los famosos”, pues pasó de ser parte de los integrantes del reality a uno de los favoritos para llevarse el gran premio que ofrece Telemundo. Luego de varios meses de encierro, el “Toro del corrido” recibió la visita de sus hijos, incluyendo Abigail, quien no dudó en dedicarle algunas palabras a su padre.

“¡Papá, estamos tan orgullosos de ti, te queremos tanto! Lo estás haciendo genial. Todo está bien, nosotros te conocemos, eres fuerte, eres inteligente, papá”, indicó mientras que el exnovio de Belinda no paraba de llorar de la emoción.