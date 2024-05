Como parte de los estrenos del mes, el pasado 5 de mayo, Netflix estrenó “The Roast of Tom Brady”, un evento en vivo en el que Kevin Hart, una de las figuras más populares de la comedia en la actualidad, junto a un grupo de “expertos” se encargan de lanzar sus más ácidos chistes contra la leyenda de la NFL.

Como se recuerda, el especial fue uno de los eventos principales del festival “Netflix Is a Joke”, que se realizó en Los Ángeles del 2 al 12 de mayo, con más de 400 espectáculos de stand-up en vivo, entre ellos el de Kevin Hart, además de la participación de comediantes como Jeff Ross, Bert Kreischer, Tom Segura, Nikki Glaser, Andrew Schulz, Tony Hinchcliffe y Sam Jay.

Aunque tanto la transmisión del evento como su repetición en Netflix han tenido una gran aceptación, no todos están felices con los resultados de la producción, incluyendo al protagonista Tom Brady.

Tom Brady en el especial "The Roast of Tom Brady" (Foto: Netflix)

LOS MOTIVOS DE TOM BRADY PARA ARREPENTIRSE DE SU PRODUCCIÓN

Hace unos días, el ganador de siete trofeos Vince Lombardi, seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaners, se presentó en “The Pivot Podcast” y reveló que si bien le halagó la producción, el contenido terminó afectándolo de manera personal y familiar.

“Me gustaba cuando los chistes eran sobre mí. Pensé que eran muy divertidos”, indicó el mariscal de campo.

Sin embargo, fueron las bromas de Kevin Hart lo que terminaron por causarle molestia, pues sus hijos se vieron expuestos al contenido satírico.

“No me gustó la forma en que afectaron a mis hijos. Es la parte más difícil... como el aspecto agridulce de cuando haces algo que crees que es de una manera y luego, de repente, te das cuenta de que ‘no volvería a hacer eso’ por la forma en que afectó a las personas que me importan más o menos en el mundo”, explicó.

Si bien no explicó cuáles fueron los chistes y contenido que le afectaron, durante el roast se hizo hincapié en la fallida relación del deportista con la modelo Gisele Bündchen, con quien tiene dos hijos.

“A veces eres ingenuo. No lo sabes. Cuando me inscribí para eso… me encanta cuando la gente se burla de mí. Siempre dije que cuando estaba pasando por el Deflategate veía tres cosas en la televisión: fútbol de la Premier League, golf y programas de comedia. Cada vez que encendía SportsCenter, pensaba: ‘¿Estás bromeando?’ Solo quiero reírme”, agrega.

LA PRODUCCIÓN QUE DEJA UNA ENSEÑANZA

Si bien admitió que no le gustó el contenido de la producción, el deportista también reveló que le ha permitido ser un mejor padre, pues mejoró la relación con sus hijos.

“Gracias a esto seré un mejor padre a medida que avance”, reflexionó, destacando que sus hijos y amigos también soltaron algunas carcajadas ante las bromas.

“Al mismo tiempo, estoy feliz de que todos los que estuvieron allí se hayan divertido mucho. Si no nos reímos de las cosas, lloramos. Deberíamos divertirnos más. ¿Qué amamos? Nos encanta reírnos en el vestuario. Hagamos más de eso, amémonos unos a otros y celebremos el éxito de otras personas”, sentenció.