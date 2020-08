“Cennet” , es todo un éxito en Telemundo. La telenovela turca se convirtió en la producción favorita para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos. El actor Berk Atan (Selim) conversó con el programa “En casa con Telemundo”, donde contó algunos detalles de su vida privada que pocos conocen, además habló del éxito que ha tenido la ficción que protagoniza junto a por Almila Ada (Cennet).

La telenovela turca es protagonizada por Almila Ada, a quien ya vimos en la también exitosa “Amor eterno” y esta vez se pone en los zapatos de Cennet, una joven que fue abandonada por su mamá cuando era una recién nacida y creció teniendo como familia únicamente a su querida abuela, se enfrenta a ‘fantasmas’ del pasado al reencontrarse con su madre y su amor de la infancia, Selim Arisoy (Berk Atan) .

A semanas de su gran final “Cennet” se convirtió en la producción líder del prime time hispano en Estados Unidos, según cifras de Nielsen difundidas por PRODU; lo que llevó a Telemundo a recuperar el liderazgo a las 9 de la noche. Este logro ha hecho que todos los ojos se inclinen hacia la telenovela. En ese sentido, te contamos un poco más del protagonista de la historia.

“Cennet” se convirtió en la producción líder del prime time hispano en Estados Unidos (Foto: Telemundo)

LAS CONFESIONES DE CUARENTENA DE BERK ATAN

Durante el programa “En casa con Telemundo”, Berk Atan señaló que se siente sorprendido ante el gran éxito que ha logrado “Cennet” a nivel internacional.

“Creo que hicimos un buen trabajo y, aunque han pasado dos años desde que terminó, por increíble que parezca aún aparezco en países de Europa y también en países de América Latina y eso es increíble, eso de verdad me está haciendo muy feliz”, reconoció el galán turco.

Por otro lado, el actor turco habló de su situación actual en medio de la pandemia del coronavirus (COVD-19). Al igual que la mayoría de las personas, Berk Atan se encuentra en cuarentena en su casa desde que comenzó la crisis sanitaria.

Berk Atan comparte fotos diarias en su cuenta de Instagram, como esta (Foto: Instagram/Berk Atan)

“Actualmente estoy viviendo en Esmirna (Turquía) por la cuarentena, este es mi lugar natal”, compartió el protagonista de Cennet. “Queremos actuar de forma consciente por todos y estamos en casa, no salimos a menos que sea absolutamente necesario”, detalló el actor.

“Antes de que esto ocurriera yo estaba viviendo en la capital, Estambul”, agregó.

¿Cómo pasa el actor la cuarentena? Berk confesó que es un apasionado del ejercicio físico y los deportes. “Diario hago rutinas de ejercicio, me gustan los deportes como a todos”, aseveró.

Finalmente, antes de que la pandemia golpeara el planeta, el actor reconoció que una de las cosas que hacía en su tiempo libre es ver a su familia y amigos. “Cuando me es posible me gusta pasar tiempo con quienes amo, con mis amigos y también con mi familia porque cuando trabajo me la vivo realmente ocupado”, admitió.

El actor Berk Atan protagoniza junto a por Almila Ada la telenovela turca "Cennet" (Foto: Telemundo)

