La muerte de Himeno clamaba una venganza, sin razonamientos ni culpas, lejos del pensamiento lógico y las reglas. El capítulo 12 del anime de “Chainsaw Man” reunió a Denji, Aki Hayakawa, Power y Kobeni en su revancha en contra de la banda de Katana Man o Samurai Sword y Sawatari. El cierre de la temporada de la serie, que se encuentra disponible en Crunchyroll, resaltó por un anticlímax que resuelve y completa el desarrollo de sus primeros protagonistas.

En el episodio anterior, Denji y Power fueron entrenados a muerte por Kishibe, del Departamento Especial 1 de los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública, el devil hunter más poderoso de la primera entrega de la historia creada por Tatsuki Fujimoto.

Después de que fueran derrotados por Katana Man, Makima le pidió a Kishibe que los haga más fuertes ya que van por el corazón de Pochita. El poderoso agente los mataba y revivía para que sean poderosos y no pierdan en su próxima pelea, llevándolos a sus límites y dejándoles algunos trucos funcionales.

Mientras que Aki pasó por el duelo de Himeno, quien se sacrificó para que no muriera en la emboscada de Sawatari y el Demonio Serpiente. Hayakawa solo tiene dos años de vida y el Demonio Zorro lo ha abandonado. Por ello, hace el pacto con el Demonio del Futuro y descubre que tendrá la muerte más horrible de la historia. No le importa. Así incrementó su habilidad de predecir movimientos a cambio de dejar al demonio en su ojo derecho, porque la criatura quiere presenciar su terrible destino.

Denji enfrentándose a Katana Man (Foto: MAPPA)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE “CHAINSAW MAN”?

“Easy revenge!”

Aki se vuelve a enfrentar a Sawatari, la antigua devil hunter que tiene un pacto con el Demonio Pistola para conseguir el corazón de Pochita. La mujer, aliada con el Demonio Serpiente, invoca al Demonio Espíritu que se tragó en el episodio anterior y que empezó a asfixiar a Hayakawa.

Pero Aki recuerda algo que Himeno le había contado sobre el Demonio Espíritu: al no tener ojos, solo podía ver a sus oponentes a través del miedo. Por ello, cuando estaba a punto de morir, evoca el momento en que, durante una cena, su compañera le ofrece un cigarro, pero que, al saber que es menor de edad, se lo quita y le promete dárselo cuando lo necesite en el futuro.

El Demonio Espíritu suelta a Aki y uno de sus brazos le entrega un cigarrillo con un mensaje escrito: “Easy revenge!” (“¡Véngate a gusto!”). Está implícito que es un mensaje de Himeno. El devil hunter lo guarda, camina lentamente por el lomo del demonio y le corta la cabeza. Cuando Sawatari está por invocar a la Serpiente, Kobeni la sorprende por detrás con un cuchillo y Aki le pide que no la mate.

Motosierra vs Katana Man

Después de que Power huyera a pelear con los zombis, en lugar de reencontrarse con Katana Man, Denji es abordado por el híbrido y dos secuaces. Le pide que se arrepienta por matar a su abuelo y sus colegas y que entregue su corazón si todavía le queda algo de humanidad. Denji no acepta y la revancha empieza en el edificio para luego terminar en un tren.

Cuando protege a una mujer, el Motosierra sufre el corte de uno de sus brazos y después del otro. Aunque la pelea estuvo empatada, parece que Katana Man está por vencer. Sin embargo, Denji todavía tiene la cabeza con una sierra. Se enfrentan en un último movimiento: el devil hunter termina por partir en dos a su rival.

Luego, lo amarra con sus cadenas. Ambos están con ropa interior. Denji quiere vengarse por lo que hizo a Himeno y no sabe cómo, porque entiende que la prisión no será suficiente si él no se arrepiente de haber matado a su amiga y dejar sin una mujer bella a su equipo. Cuando está cavilando algunas opciones, aparece Aki, quien pide refuerzos para llevarse a Katana Man.

Denji cuando partió en dos a Katana Man (Foto: MAPPA)

Un réquiem para Himeno

Denji le propone a Aki que pateen en la entrepierna a Katana Man por matar a Himeno. La personalidad seria de Hayakawa no acepta esa posibilidad, porque no les corresponde torturar a sus detenidos. Luego recuerda el mensaje del cigarro de Himeno y acepta, relajado, sin preguntarse si es correcto hacerle eso a un enemigo vencido.

Pero la venganza por la muerte de Himeno no necesita de remordimiento, sino de patadas duras en la parte más frágil de Katana Man, a manera de competencia entre los amigos. Ese es el réquiem que ha ofrecido y que espera Aki que Himeno pueda escuchar en el cielo o donde se reencontrarán pronto, como ha pensado en su pelea contra Sawatari.

La pista del Demonio Pistola

Makima da su reporte de lo ocurrido ante las autoridades de los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública y cuenta que no pudieron sonsacar más datos a Sawatari porque se suicidó antes de que pudieran interrogarla, probablemente por la orden del Demonio Pistola. El Demonio Serpiente le arranca la cabeza cuando es conducida por Konebi.

Finalmente, Makima cuenta que encontraron 1,4 kilos de fragmento del cuerpo del Demonio Pistola y que, con los 5 kilos que tenían guardados, ya es posible saber en qué dirección está el monstruo, porque las partes buscan juntarse con su todo con más fuerza y determinación al ser una cantidad considerable.

El misterio de la puerta

Después de una cena con Aki y Power, Denji se queda dormido y sueña en un lugar recurrente: un pasadizo con una puerta con una mirilla en forma de ojo. Cuando se acerca, escucha la voz de Pochita llamándole. Él le pedirá que aparezca para abrazarlo aunque sea en el mundo onírico, pero el demonio le advierte que, por nada del mundo, abra esa puerta. Se trata de un secreto clave para la determinación posterior del protagonista en una pelea importante. Pero todavía falta mucho para ese momento, así que evitaremos el spoiler.

Denji y Aki pateando en la entrepierna a un derrotado Katana Man (Foto: MAPPA)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DEL ANIME DE “CHAINSAW MAN”?

El final de la temporada 1 de “Chainsaw Man” significa el primer desarrollo de Denji en la historia de Tatsuki Fujimoto y la preparación del terreno para el posterior enfrentamiento contra los nuevos cazadores que van tras el corazón de Denji. El anime ha construido la nueva vida del Motosierra, un ambiente que forma parte de los planes de la cabeza del Departamento Especial 4. Antes de llegar a eso, se dará la pelea más cruel y triste de Denji.

El próximo arco trae a nuevos personajes, como el de Reze, y si quieres saber más de la historia de “Chainsaw Man” hasta que confirmen y animen los capítulos de la temporada 2, te recomendamos empezar a leer el capítulo 38 del manga (en versión impresa es el tomo 5.