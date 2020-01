La mañana del martes, a vísperas de la celebración de la llegada del Año Nuevo, las noticias para la creadora de series como “Orange Is The New Black” o “Weeds”, Jenji Kohan, no fueron nada gratificantes pues, su hijo, Charlie Noxon, falleció practicando esquí en las montañas de Park City, Estados Unidos.

Como parte de sus vacaciones en compañía de sus dos hermanos y su padre, el escritor y periodista Christopher Noxon, Charlie Noxon, de 20 años, falleció al haberse desviado de la ruta central de esquí y chocó de pronto con un cartel de señalización.

Como señaló el portal de entretenimiento TMZ, Charlie se encontraba solo al momento del accidente. Fue encontrado por otros esquiadores y fue conducido en un helicóptero a un hospital cercano; sin embargo, el joven falleció camino al hospital.

Como señalaron sus padres a Los Angeles times, Charlie era una persona que constantemente cuestionaba, "irreverente, curioso y amable (...) tuvo una hermosa vida de estudio y discusión, viajes, comida, aventura, dulzura y, sobre todo, amor. No podemos concebir la vida sin él”.

El joven cursaba estudios de filosofía, economía y chino en la universidad de Columbia en Estados Unidos.

