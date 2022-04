En el mundo del espectáculo en México se suelen ver diferentes peleas entre famosos y es casi habitual que esto ocurra, por lo que no sorprende que ahora exista una nueva. Se trata de un pleito o resentimiento que tiene Chela Lora con el actor y cantante Pablo Montero por algo que sucedió hace unos meses en un programa de televisión.

En unas recientes declaraciones, la esposa de Álex Lora habló sobre lo que siente por el artista mexicano y no tuvo problema alguno en decirle cobarde por sus actitudes, llamando mucho la atención en la opinión pública y en los medios de comunicaciones, los cuales han aprovechado esto para recordar todo lo acontecido.

Aprovechando la coyuntura y la tensión entre ambas celebridades mexicanas, en esta nota vamos a recordar lo que pasó hace unos meses y la motivación para que Chela Lora tenga este mal concepto por Pablo Montero.

Todo empezó gracias al programa “La casa de los famosos”, en el que el actor convivió con varias celebridades, incluyendo a Celia Lora, la hija de Chela. En uno de los capítulos, estos dos personajes tuvieron una acalorada discusión que había traspasado las cámaras de televisión.

¿QUÉ PASÓ ENTRE CELIA LORA Y PABLO MONTERO?

Durante su paso por el mencionado reality show, Celia Lora y Pablo Montero tuvieron una fuerte discusión producto de la convivencia que se estiró por varios minutos a vista y paciencia de sus demás compañeros, quienes no hicieron nada y dejaron que ambos digan lo que tengan que decir, aunque muchos de ellos hacían gestos de sorpresa y preocupación.

En los reclamos de la discusión, el actor empezó a juzgar de vulgar e irrespetuosa a su compañera, generando más cólera entre los dos. Sin embargo, Celia tampoco se quedó callada y arremetió contra él, incluso reveló que, supuestamente, cuando se conocieron el actor le dijo que quería tener intimidad con ella.

El hecho no pasó a mayores, pero sí generó un distanciamiento entre ellos en la casa y la convivencia entre ellos no volvió a ser la misma.

¿QUÉ DIJO CHELA LORA AL RESPECTO?

Por más que hayan pasado meses desde ese incidente en “La casa de los famosos”, la madre de Celia Lora no ha podido olvidar cómo Pablo Montero le habló a su hija, por lo que aseguró que no lo perdonará. Además, mencionó el empoderamiento femenino y la igualdad de género para justificar su molestia.

“Yo no lo perdono. Hay que respetar a la mujer, siempre crecí con una frase que decía que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y la verdad es que ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de las mujeres es increíble, y que haya o surjan más personas que no tienen ningún respeto y que matan mujeres y todo eso”, fueron algunas de sus palabras.

Pero eso no se quedaría allí pues Chela siguió hablando al respecto y tildó de cobarde a Pablo montero por todo lo que le había dicho a su hija en el reality show.

“Enfocar el odio a la mujer o las frustraciones a la mujer, yo no lo perdono. Yo sentí la impotencia de cómo este cobarde se dirigía a mi hija, como si él estuviera muy limpio, todos conocemos su vida. Eso sí me molestó”, aseguró.