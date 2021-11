Luego de la entrevista que Susana Giménez le realizó a Wanda Nara en París, donde reveló detalles de la polémica que la involucran a ella, a su marido Mauro Icardi y a Eugenia China Suárez, la actriz de “Casi Ángeles” hará su descargo y contará su versión de los hechos en una entrevista.

Como se sabe, Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez protagonizaron uno de los escándalos más sonados de este año en cuanto a farándula se refiere. La actriz argentina fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de la empresaria y el futbolista del París Saint Germain, que luego se comprobó que era cierto. Ahora, la China dará su versión de los hechos en una entrevista. ¿Dónde se puede ver? Aquí todos los detalles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA ENTREVISTA DE EUGENIA CHINA SUÁREZ “EN PRIMERA PERSONA”?

Eugenia China Suárez será la primera invitada del programa “En Primera Persona” que conduce Alejandro Fantino. La entrevista se podrá ver el próximo lunes 29 de noviembre a las 21:30 horas a través de la plataforma Star Plus.

Los “Especiales Star+. En primera persona” llevarán al público a sumergirse y disfrutar de un testimonio abierto, descubriendo anécdotas jamás contadas de la vida privada de celebridades mientras dan a conocer su mirada del mundo y de los sucesos relevantes de la actualidad.

¿QUÉ DIRÁ LA CHINA SUÁREZ EN EL PROGRAMA “EN PRIMERA PERSONA”?

“Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y que me escuches en primera persona”, escribió la actriz argentina.

“Gracias Ale Fantino. Siempre es un placer charlar con vos”, agregó Suárez en otra historia junto a una foto chocando el puño con el periodista.

Luego, la actriz argentina realizó una publicación donde compartió una fotografía invitando al público a ver su entrevista. “Gracias @starplusla por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales Star+, En Primera Persona. Los espero este lunes a las 21:30hs”, se lee en la descripción.

A través de sus historias en Instagram, Eugenia China Suárez anunció que será la primera participante del programa “En Primera Persona” que conducirá Alejandro Fantino (Foto: China Suárez/ Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “EN PRIMERA PERSONA”, EL PROGRAMA QUE CONDUCE ALEJANDRO FANTINO?

Star+ presenta en exclusiva “Especiales Star+. En primera persona”, un nuevo formato de actualidad, producido por Star Original Productions, en el que importantes figuras latinoamericanas se embarcarán en una conversación íntima que explorará rincones profundos de su historia personal y profesional. Además, compartirán qué piensan, qué sienten, novedades, informaciones nunca antes reveladas y cómo ven el mundo vertiginoso de hoy.

El periodista Alejandro Fantino será el conductor del programa en el que diversas celebridades pasarán formarán parte de él. En cada encuentro, las personalidades recorrerán los recuerdos y momentos más destacados de su vida personal y profesional, contando sus verdades en charlas únicas que se convierten en retratos íntimos y en momentos de reflexión personal.

Invitados de diversos mundos y generaciones, pasarán por el nuevo ciclo de Star+ que busca conocer en profundidad a cada una de las celebridades, el detrás de escena de sus historias y su visión sobre temas de coyuntura.