El apogeo actual de las plataformas de streaming han generado una saturación de nuevas y clásicas películas, series, documentales, entre otras producciones.

Sin embargo, los catálogos de estos espacios online guardan joyas ocultas del cine, de distintas latitudes e idiomas. Una de ellas es una película asiática que llamó la atención del público y que fue promovida y elogiada por el director Quentin Tarantino en su momento.

Se trata de “Chungking Express”, la cinta de Wong Kar-Wai protagonizada por Tony Leung (”Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”), Brigitte Lin y Faye Wong y que apareció en 1994. Su proyección fue celebrada por la crítica, convirtiéndose en una de las mejores películas de todos los tiempos. Conoce más de la cinta y dónde puedes verla de manera online.

¿DE QUÉ TRATA “CHUNGKING EXPRESS”?

La película cuenta dos historias que, sin bien no se cruzan, sí tienen un acercamiento sutil en cuanto a la ciudad, Hong Kong, y las temáticas: la soledad y el amor.

La primera trama es sobre el agente 223, un detective que ha sido abandonado por su pareja y que conoce a una peligrosa traficante de drogas. El policía, antes de su encuentro con la misteriosa mujer, intenta comunicarse con May, su exnovia, pero no lo consigue. También intenta olvidarla con otras personas y no lo logra. Está solo.

Mientras que la segunda historia es la del agente 663, el personaje de Tony Leung, un policía serio que tiene un romance con una azafata. Los días junto a ella son de gran felicidad, entre el erotismo y el romance. Sin embargo, la mujer da por terminada su aventura.

Solo, el policía se acerca un poco más a la joven y extrovertida Faye, quien no deja de escuchar “California Dreamin’” de The Mamas & the Papas. Entre un cortejo casi inadvertido, la inquieta protagonista empieza a aliviar la soledad del agente 665, sin que este se dé cuenta porque está deprimido.

Resumir “Chungking Express” es caer en un vacío por la entrañable y genial puesta en escena de sus personajes y la propuesta visual y musical de Wong Kar-Wai con The Cranberries y The Mamas & The Papas.

El director utiliza, además, elementos cotidianos y para nada románticos en su aproximación a la soledad y el amor, componiendo una de las más bellas historias sobre las relaciones. Conmovedora, distinta y encantadora, la cinta no ha perdido vigencia y sigue generando nuevas miradas sobre cómo el amor transforma la vida de la gente.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CHUNGKING EXPRESS”?

Brigitte Lin como Mujer con peluca rubia

Tony Leung como Agente 663

Faye Wong como Faye

Takeshi Kaneshiro como Zhiwu He, agente 223

Valerie Chow como Azafata de vuelo

Jinquan Chen como Encargado del ‘Midnight Express’

Kwan Lee-na como Richard

Zhiming Huang como Hombre

Zhen Liang como La segunda May

Songshen Zuo como Hombre

¿CÓMO VER “CHUNGKING EXPRESS”?

La película de “Chungking Express” de Wong Kar-Wai se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Mubi. Para ver la cinta de manera online, puedes hacer click en este enlace.

