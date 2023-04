Si eres de los amantes de las películas de ciencia ficción y criaturas mitológicas, no puedes perderte “Chupa”, el reciente estreno de Netflix dirigido por el talentoso Jonás Cuarón y escrito por Joe Barnathan, Sean Kennedy Moore y Marcus Rinehart. Eso sí, la actuación a destacar de todo el film se lo lleva Evan Whitten, uno de los más grandes talentos de la actuación en esta nueva generación.

Ambientada en las localidades mexicanas durante la decáda de los noventa, la cinta narra las aventuras de un joven solitario que descubre a una criatura legendaria en el rancho de su abuelo. De manera inmediata, logran ser amigos y luchan por mantener la identidad del pequeño animal en total secreto.

La cinta "Chupa" es ambientada en México (Foto: Netflix)

En el film podemos ver a los personajes interpretados por Demián Bichir, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo, Julio Cesar Cedillo y Gerardo Taracena. No obstante, quien se lleva todos los reflectores es Evan Whitten, quien encarna al joven Alex, un niño con claras falencias sociales tras el fallecimiento de su padre.

Curiosamente, tanto en la ficción como en la realidad, Whitten posee una faceta mucho más cauta que logró ser bien explotada dentro del metraje. De hecho, el propio Cuarón explicó la cualidad del propio Evan en una de las entrevistas referidas al estreno de su reciente obra cinematográfica.

“Evan era tímido y reservado, pero tenía un rango emocional que me demostró que podía desempeñar un papel tan difícil” , indicó el cineasta. Resulta poco común ver que el hijo de Alfonso Cuarón resalte las virtudes de un actor, y más aún si se trata de un joven primerizo como Evan Whitten.

¿QUIÉN ES EVAN WHITTEN, ACTOR DE “CHUPA”?

Aunque se ha dado a conocer en “Chupa” en este 2023, Whitten posee una destacada carrera al aparecer en distintas producciones con apenas 13 años de edad.

Entre los principales nombres de su hoja de vida están “The Resident”, “Next”, “Big Sky”, “Mona Lisa and the Blood Moon”, “Palabras en las paredes del baño”, “Dino Dana”, “Penny Dreadful: City of Angels”, “The Rookie”, “Dance of Vengeance”, “Destroyer” y “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn”.

Evan Whitten como Alex en la película "Chupa" (Foto: Netflix)

En Instagram está comenzando a ganar cierta popularidad, pues su cuenta oficial posee poco más de 3600 seguidores. Eso sí, tras el estreno de “Chupa” se espera que comience a conseguir más popularidad en la red social de la camarita.

El actor de 13 años no tiene mucha popularidad en Instagram, pero se espera que esto cambie tras el estreno de "Chupa" (Foto: Evan Whitten / Instagram)

Por la poca información que se ha logrado recoger el pequeño talentoso se conoce que nació en Estados Estados Unidos, hacia mediados del 2010. ¿Será que logre ser uno de los próximos talentos de la nueva generación?

¿DE QUÉ TRATA “CHUPA”?

Según la sinopsis oficial de “Chupa”, la cinta, ambientada en la década de 1990, ”sigue a Alex, un tímido niño de 13 años que todavía se está recuperando de la muerte de su padre. Deja atrás su hogar en Kansas City para pasar las vacaciones de primavera en México, donde conocerá a sus parientes por primera vez. Tan pronto como Alex se instala con su abuelo y sus primos, descubre un cachorro de chupacabra escondido en el rancho.

Jonas Cuarón da en el clavo con Whitten como el estelar de esta cinta (Foto: Netflix)

Alex rápidamente se une a su nuevo amigo, a quien llama “Chupa”. Pero la llegada de un científico calculador pone en peligro a Chupa, y Alex y su familia deben unirse para protegerlo. Si bien Chupa puede ser el personaje principal, el elenco humano de la película también es terriblemente bueno, desde los ganadores del premio hasta los recién llegados”.