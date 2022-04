Chyno Miranda y Natasha Araos fueron una de las parejas más sólidas del medio. Muchos admiraban su relación pues derrochaban amor y respeto; sin embargo, decidieron separarse abruptamente, dejando perplejo al público.

El final de su romance llegó al poco tiempo de convertirse en padres de un hermoso niño, por lo que era difícil de comprender la razón que les habría llevado a tomar esta decisión. Afortunadamente, pese a no estar en una relación amorosa, se mantuvieron en familia y hasta decidieron continuar compartiendo la misma casa.

Y es que si bien ya no existe un amor romántico entre ambos, se aman profundamente como amigos y compañeros de vida que fueron y serán por el pequeño que tienen en común. Actualmente Chyno Miranda está en una relación con una atractiva joven, mientras que Natasha está enfocada en sus proyectos personales.

Chyno Miranda y Natasha Araos junto al pequeño Lucca (Foto: Natasha Araos / Instagram)

LA NUEVA VIDA DE NATASHA ARAOS

Antes de su divorcio, Natasha era mayormente conocida por ser la esposa de Chyno; sin embargo, ahora se ha hecho de un nombre en las redes sociales. En su cuenta de Instagram cuenta con casi 2 millones de seguidores, con quienes comparte su día a día.

A través de sus redes, la joven también trabaja, pues colabora con diversas marcas que están interesadas en su estilo de vida y cantidad de followers. Por otro lado, dicta cursos enfocados a cómo interactuar con la bolsa de valores y rendir beneficios.

El 1 de septiembre del 2021, la pareja señaló que desde hace más de un año están separados (Foto: Natasha Araos/Instagram)

Disfruta estar activa físicamente

Después de su embarazo, Natasha ha deslumbrado al público con un cuerpo de infarto, producto de las largas horas que le dedica semanalmente al gimnasio. Además, lleva una alimentación y hábitos saludables, lo que contribuye a que mantenga un espectacular estado físico. Algunas de las actividades que realizan son patinar y meditar, así como hacer deporte.

¿Cómo se siente tras su divorcio?

Araos ha afrontado su separación de la mejor manera, siendo consciente de que la vida está en constante cambio. Ahora está centrada en su crecimiento personal y también laboral.

“Estoy más clara que nunca que cada situación, momento y experiencia estaban destinadas a pasar para un gran aprendizaje en diferentes niveles que yo misma como alma pedí vivir. Cada día que pasa entiendo y despierto más y quedo sorprendida con lo maravillosa que es la vida. Creo que muchos no nos damos cuenta de lo que realmente venimos hacer aquí, estamos en constante cambio y aprendizaje y todos estamos en un proceso de crecimiento y evolución distinto”, escribió en un publicación.

“Dejas de preocuparte, de lamentarte, no existe el rencor en ti porque entiendes el proceso, no sé si me explico, pero días como hoy que me lleno de un sentimiento de gratitud y amor hacia la vida es cuando entiendo más que todo fluye, que todo tiene una sincronía perfecta, que todo tiene su razón. Cada cosa, cada momento, cada persona y todo se va ensamblando por así decirlo de manera perfecta como un rompe cabeza. Vive día a día entendiendo que cada día que despiertas es un regalo que te da Dios y la vida para seguir creciendo en ese mundo espiritual”, continúa.