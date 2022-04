Recientemente se dio a conocer de que el cantante venezolano Jesús Miranda “Chyno” se encontraba en muy mal estado de salud, lo cual fue reafirmado por su excompañero de dueto Nacho, quien pidió que recen por la salud del artista.

Como se recuerda, en una entrevista en el programa “Hoy día”, Nacho reveló que si bien no ha podido contactarse con su excompañero, su familia le reveló que se encuentra estable y que va en recuperación.

Sin embargo, también pidió a sus seguidores “que recen o manden su energía por un milagro”.

REPRESENTANTE REVELA ESTADO DE SALUD DE CHYNO MIRANDA

A las declaraciones de Nacho se sumó el representante de Chyno, Julio Ducharne, quien brindó nueva información del estado de salud del venezolano.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, indicó el mánager al Diario Libre.

Estas declaraciones se dan luego de que varios medios reportaron de que el ex Calle Ciega estuvo hospitalizado desde enero, lo cual, aparentemente, no sería verdad.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Luego se darán más detalles de su condición de salud”, sentenció Ducharme.

Aunque la mayoría de información se basa en especulaciones, se sabe que en 2021 el artista dejó Miami, donde alistaba algunos proyectos, para volver con su familia a Venezuela.