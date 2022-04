El dúo musical “Chino y Nacho” es uno de los más queridos y populares de Latinoamérica. Si bien los intérpretes del género urbano han tenido sus idas y venidas, en 2021 anunciaron que volverían a trabajar en equipo, aunque ahora la salud de uno de ellos se ha visto comprometida.

Chyno Miranda tiene preocupados a sus millones de seguidores, pues desde que contrajo el Covid-19 no ha podido recuperarse por completo. Las secuelas de la enfermedad han hecho que se aleje del ojo público, siendo su compañero, Nacho Mendoza, el encargado de comunicar los avances de su estado médico.

Nacho se ha mostrado preocupado por la salud de su colega en más de una ocasión, incluso en la promoción de su nuevo disco. Y es que el venezolano además de afrontar su diagnóstico también está aprendiendo a vivir alejado de quien fue su esposa, la influencer Natasha Araos.

Chino & Nacho es un dúo musical venezolano de pop latino, merengue y reguetón (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ NACHO PIDIÓ UN MILAGRO POR CHYNO MIRANDA?

En una entrevista con el programa “Hoy Día”, Nacho expresó que no ha podido contactarse directamente con Miranda, pero sí con su familia, quienes le aseguraron que está estable: “A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”.

Sin embargo, el cantante sorprendió al pedir que rezaran por la recuperación de su compañero, pues requería de un milagro:

“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”.

LA ENCEFALITIS DE CHYNO MIRANDA

El diagnóstico de coronavirus solo fue el comienzo de la odisea que está viviendo Chyno, de acuerdo con un video que él mismo compartió en julio de 2021. Después de luchar contra el virus, al cantante le tocó empezar una nueva batalla porque tuvo una neuropatía periférica, lo que le quitó el habla, el poder caminar, entre otras afectaciones.

Sin embargo, en setiembre de 2020, el artista venezolano también sufrió una encefalitis, por lo que los médicos debieron inducirlo al coma para salvar su vida.