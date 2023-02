Luego de que Chyno Miranda y Nacho se reencontraron en la clínica El Cedral, sus seguidores se alegraron mucho de volver a verlos juntos. Incluso, surgió la esperanza de que el dúo regrese a los escenarios. Sin embargo, este reencuentro no fue visto con buenos ojos por la madre del cantante venezolano, la señora Alcira Pérez.

Cabe recordar que desde que Chyno Miranda se contagió de COVID-19 en 2020 y padeció una neuropatía periférica, su situación ha sido difícil. No solo su estado de salud ha estado en boca de todos, sino también las polémicas que han rodeado su caso. Así, estuvo internado en el centro de rehabilitación “Tía Panchita” y luego fue trasladado a la clínica El Cedral, donde viene recibiendo tratamiendo médico.

Recientemente en las redes sociales circuló una fotografía de Chyno Miranda y Nacho en un reencuentro que tuvieron en la clínica El Cedral. En la imagen podemos ver a ambos artistas sonriendo a la cámara y Chyno luce en mejor estado de salud. Al respecto, la señora Alcira Pérez se mostró molesta y dio su opinión. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Chino & Nacho fue una exitosa dupla de pop latino (Foto: Universal Music)

¿POR QUÉ A LA MAMÁ DE CHYNO MIRANDA LE MOLESTÓ EL REENCUENTRO DE NACHO CON SU HIJO?

La mamá de Chyno Miranda se mostró molesta luego de ver las imágenes que se difundieron en las que se ve a su hijo y Nacho reunidos en la clínica El Cedral. La señora Alcira Pérez evidenció su malestar y explicó sus razones a través de sus redes sociales.

“En cuanto a ti Nacho, no te prestes para eso. Creer que si tu mamá estuviera en este caso, que Dios no quiera, que te hubiera pasado a ti, ten la plena seguridad que ella ya estuviera aquí sentada solicitándole a Jesús Alberto que no se preste para eso”, dijo la mamá de Chyno Miranda en un video.

La señora Alcira Pérez, al parecer, no quiere que su hijo sea expuesto de esa manera. Y es que la familia de Chyno Miranda ha tomado distintas posiciones sobre la situación del intérprete venezolano, que viene recuperándose en la clínica El Cedral.

Chyno y Nacho abrazados en la clínica El Cedral en febrero de 2023 (Foto: Irrael Gómez / Instagram)

En la imagen en cuestión, subida a redes sociales por el influencer Irrael Gomez, podemos ver a Chyno Miranda y Nacho juntos sonriendo. Esto hizo feliz a los seguidores del antiguo dúo musical y despertó la esperanza de volver a verlos juntos en los escenarios.

De hecho, Nacho es una de las personas que más ha apoyado a Chyno Miranda desde que padeció COVID-19 en 2020 y su salud fue empeorando. Si bien se ha mantenido alejado de los pleitos mediáticos, su colega y exsocio musical siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar.

La fotografía de los jóvenes artistas también ha dado pie a que los fans comenten sobre el estado de salud de Chyno, quien luce mejor que antes y se espera que recupere su salud por completo.