La separación de Shakira y Gerard Piqué no solo ha dado de qué hablar en todo el mundo, también ha involucrado a algunos famosos en el camino. Prueba de ello es Tini Stoessel, quien fue captada en España supuestamente haciendo compras con Clara Chía Martí, la nueva novia del exjugador del Barcelona, algo que ha desatadao varias crítcias.

En las redes sociales se hizo viral un video de TikTok donde se le ve a la cantante argentina junto a una joven que es muy parecida fisicamente a Clara Chía Martí, la joven de 23 años señalada como la causante de la ruptura de la relación de Shakira y Gerard Piqué.

Durante su estadía en México, donde realizará un concierto, Tini Stoessel aprovechó una conversación con la prensa para aclarar qué pasó en el video de TikTok donde se le relaciona con Clara Chía Martí, la actual novia de Gerard Piqué. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Tini Stoessel aclaró que los rumores que la relacionaron con Clara Chía Martí (Foto: Tini Stoessel/ Instagram)

¿QUÉ DIJO TINI STOESSEL TRAS SER VINCULADA COMO AMIGA DE CLARA CHÍA MARTí?

Durante una conferencia de prensa, algunos medios mexicanos le preguntaron a Tini Stoessel si conoce a Clara Chía Martí y si existe una amistad entre ellas. La duda surgió luego de que se hizo viral un video donde se le ve a la cantante argentina con una chica muy parecida a la novia de Gerard Piqué haciendo compras.

Tini Stoessel afirmó que no conoce a Clara Chía Martí y que no tiene ningún vínculo con ella. De hecho, la intérprete de “La triple T” aseguró que en TikTok se arman muchas historias falsas, refiriéndose al video que circuló donde supuestamente aparece ella junto a la novia del exjugador del Barcelona.

Tini Stoessel afirmó que no conoce a Clara Chía Martí y que no tiene ningún vínculo con ella (Foto: Tini Stoessel/ Instagram)

“¿Clara Chía?, no sé. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. La verdad, no la conozco, pero bueno, nada, en TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentiras”, dijo Tini Stoessel en conferencia de prensa en México.

En el video de TikTok se puede ver a Tini Stoessel junto a una joven de larga cabellera rubia y ondulada, look similar al que tiene Clara Chía Martí. Las imágenes desataron rumores de que la cantante argentina tendría una buena amistad con Martí, algo que es falso.

LAS CRÍTICAS A TINI STOESSEL

Tini Stoessel no solo ha sido criticada y cuestionada tras ser relacionada con Clara Chía Martí, también por la colaboración musical con Christian Nodal, la expareja de Belinda.

Y es que Tini Stoessel estrenó la canción “Por el resto de tu vida”, que grabó con Christian Nodal, algo que le generó malos comentarios debido a que este tema lo iba a grabar la estrella del regional mexicano con Belinda, antes de que terminaran su relación.

Tini Stoessel estrenó la canción “Por el resto de tu vida”, que grabó con Christian Nodal (Foto: Tini Stoessel/ Instagram)