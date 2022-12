Dirigida por Kivanc Baruonu, “Clases particulares” (”Ozel Ders en su idioma original y “Private Lesson” en inglés) es una película turca de Netflix que narra la historia de Azra, que por fuera es una maestra privada como tantas, pero en realidad ayuda a sus pupilas en los caminos de la vida y el amor, sin embargo, no todo es color de rosa.

Murat Disli y Yasemin Erturan son los guionistas de esta comedia romántica que se estrenará el 16 de diciembre de 2022 en la popular plataforma de streaming y que tiene una duración de 90 minutos.

Bensu Soral es la protagonista de “Clases particulares”, mientras que Hatice Aslan, Elif Ceren Balikçi, Hülya Gülsen Irmak, Helin Kandemir, Murat Karasu, Rami Narín y Halit Özgür Sari son algunos de los actores que completan el reparto. Pero ¿quién es quién en la nueva película turca de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CLASES PARTICULARES”

1. Bensu Soral como Azra

Bensu Soral, que en el 2019 fue parte de tres importantes películas como “Dısarda”, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” y “Mest i ask”, es la encargada de interpretar a Azra, la maestra y consejera que ayuda a la adolescente con su vida amorosa hasta que enfrenta situaciones que le harán cambiar de parecer.

Bensu Soral como Azra en la película turca "Clases particulares" (Foto: Netflix)

2. Helin Kandemir

En “Clases particulares”, Helin Kandemir, reconocida en proyectos como “The Protector”, “Stuck Apart”, “A Tale of Three Sisters” y “My Home My Destiny”, da vida a una adolescente que desesperada por tener éxito en el amor recurre a Azra en busca de consejos y enseñanzas.

Helin Kandemir interpreta a una estudiante en la película turca "Clases particulares" (Foto: Netflix)

3. Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı, actor y modelo turco que participó en series de televisión como “Kardeşlerim”, “Hakan: Muhafiz” y “Diriliş: Ertuğrul”, asume el rol del atractivo vecino de Azra que pondrá a prueba todo lo que la tutora supuestamente conoce del romance y la seducción.