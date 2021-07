Mientras los fanáticos esperan la cuarta entrega de “Cobra Kai”, los actores y directores continúan compartiendo detalles sobre la producción y datos curiosos sobre su participación en la franquicia de “Karate Kid”. Por ejemplo, William Zabka contó cómo consiguió el papel de Johnny Lawrence.

En una entrevista con Jim Norton y Sam Roberts el 15 de junio de 2021, Zabka reveló que utilizó una película de Bruce Lee para convencer al director John G. Avildsen de elegirlo para interpretar al antagonista de “Karate Kid”.

Los directores de casting llamaron al manager del entonces joven actor para que hiciera una audición para un papel. “Conocí a Caro Jones y Pennie DuPont, los directores de casting. Me entregaron el guión y dijeron: ‘Creemos que eres genial para este papel’”, contó William Zabka.

Tras leer el guion pensó que no obtendría el papel. “Fui a casa y lo leí y este tipo es cinturón negro de Karate y líder de una banda de motociclistas. No sabía conducir una motocicleta, no sabía Karate, creí que esto no iba a funcionar”.

“Así que entré a una audición, leí para [el director] John Avildsen. Había toda una habitación llena de otros Johnnys. Nunca lo olvidaré, la energía de la sala de todas las audiciones de Johnnys fue suficiente para hacerme salir y sentarme en el Volvo 1970 de mi papá y poner un poco de Ronny James Dio y Zebra y aclarar mi mente. Luego salieron como, ‘¿Dónde estás, chico, es tu turno?’ Luego entré y audicioné frente a John Avildsen, una escena que fue eliminada de la película”, dijo el actor que ahora tiene 55 años.

A pesar de sus dudas, William Zabka consiguió el papel de Johnny Lawrence en "Karate Kid" (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

BRUCE LEE ‘AYUDÓ’ A WILLIAM ZABKA A OBTENER EL PAPEL EN “KARATE KID”

Cuando el director John G. Avildsen miró a William dijo: “Eres un poco más grande que nuestro Karate Kid”, refiriéndose a Ralph Macchio (Daniel LaRusso), pero Zabka lo convenció con una referencia a la película “Game of Death” en la que Bruce Lee pelea contra Kareem Abdul Jabbar.

“Sí, bueno, Bruce Lee era más pequeño que Kareem Abdul Jabbar’. Y el director dijo: ‘Eso es cierto, eso es cierto. Déjame pensar en ello.’” Aunque fueron necesarias algunas reuniones más para conseguir el papel, pero él cree que ese comentario realmente lo ayudó.

“Así que me fui a casa”, dijo Zabka. “Me volvió a llamar otra vez que leí con Ralph semanas después. Volví a casa y otra semana más tarde me estiraron en una habitación con Pat Johnson, quien nos entrenó para The Karate Kid, simplemente me inclinaron en diferentes posiciones para ver si era ágil. Se conectó al Batphone, le dijo algo a alguien en Columbia y me fui a casa y recibí una llamada que me decía que obtuve el papel”.