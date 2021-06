Uno de los personajes que más se ha extrañado en la temporada 3 de “Cobra Kai” fue, sin duda, Raymond, mejor conocido como Stingray (Mantarraya), interpretado por Paul Walter Hauser. Lo que ha llevado a preguntarse, hasta ahora, la razón principal de su ausencia. Hace poco, el mismo actor se encargó de desvelar el misterio. Además, se ha dejado abierta la posibilidad de volver en un futuro.

Como se sabe, la serie secuela de “Karate Kid” presentó muchos personajes nuevos como parte de las historias en curso de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, y la temporada 2 de “Cobra Kai” es donde Paul Walter Hauser se unió al elenco para interpretar a Raymond, quien se convirtió en uno de los miembros de Cobra Kai y tomó el apodo de Stingray. El actor ayudó a convertirlo en uno de los personajes más divertidos del programa.

La temporada 3 de “Cobra Kai” una vez más se centró en la rivalidad de LaRusso y Lawrence y en cómo estaba impactando a la comunidad local y a los niños que dirige cada instructor. Esto significó tiempo adicional para los jóvenes y traer de vuelta a otros personajes del pasado de la franquicia. Sin embargo, la serie ha desarrollado un gran elenco de personajes a lo largo de sus dos primeras temporadas, lo que significó que no todos regresen. Aisha Robertson (Nichole Brown) y Stingray estaban entre los que no tenían un lugar en la tercera temporada.

Paul Walter Hauser interpretó a Stingray/Mantarraya en la segunda temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

LA VERDADERA RAZÓN DE LA AUSENCIA DE STINGRAY EN “COBRA KAI 3”

La ausencia de Stingray fue una sorpresa dado lo bien recibida que fue su incorporación en la temporada 2. Sin embargo, el plan no fue dejarlo fuera. Paul Walter Hauser ha hablado sobre su ausencia y dijo que todo se reducía a la programación. Le dijo a IndieWire que la filmación de tercera parte se estaba llevando a cabo justo cuando se preparaba para filmar “Cruella” de Disney Plus, donde interpreta a Horace. Aunque se perdió la oportunidad de volver a interpretar a Stingray, hay mucho espacio para que regrese al universo “Cobra Kai”.

Como Hauser estaba demasiado ocupado para aparecer en la temporada 3 de “Cobra Kai”, el programa usó una exposición para explicar por qué ya no estaba. Stingray se discute durante la reunión de la PTA sobre la pelea, que es donde la serie reveló que en realidad nunca fue contratado para ser el guardia de seguridad de la escuela. También se mencionó que su participación en la pelea lo llevó a ser arrestado. Se desconoce el alcance total de su sentencia, pero tuvo que renunciar a su membresía de Cobra Kai.

Esto significa que un regreso puede ir en casi cualquier dirección que quieran los showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

Ahora que Stingray ya no forma parte de Cobra Kai, sería divertido verlo convertirse en el último miembro del dojo combinado que están haciendo Miyagi-do y Eagle Fang Karate. Ya tiene una relación con Johnny y varios de los estudiantes, por lo que trabajar con ellos sería natural. No obstante, desafortunadamente, no podría participar en el Torneo de Karate All-Valley, pues tiene más de 18 años. Pero a medida que el equipo se concentra en entrenar para el nuevo torneo para intentar derrotar a Cobra Kai de una vez por todas, él podría ayudarlos.

