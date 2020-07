Se apagó la vida del reconocido actor japonés Hamura Miura, de 30 años. Él fue hallado muerto en su vivienda ubicada en Minato Ward, en Tokio, este 18 de julio por uno de sus agentes, quien fue a verlo porque no se había presentado a una reunión de trabajo.

La compañía de gestión Amuse Inc., con la que laboraba el artista, emitió un comunicado en el que precisa que se está investigando el deceso. “A los fanáticos y las personas interesadas les agradecemos su preocupación. En cuanto a los detalles, aún estamos confirmando [las causas del fallecimiento]”.

Tras conocer la noticia, sus admiradores se mostraron consternados e invadieron las redes sociales para despedirse de quien apareció en el drama “Koizora” y la serie de manga “Shingeki no Kyojin”.

Haruma Miura incursionó en el cine, televisión y teatro, y aunque habría logrado muchas cosas a sus 30 años, esto no habría sido suficiente (Foto: AFP)

¿CÓMO MURIÓ HARUMA MIURA?

Haruma Miura fue encontrado colgado en su casa alrededor de la 1 pm (hora japonesa) del 18 de julio. Con la esperanza de salvarlo fue llevado de inmediato al hospital, donde sólo confirmaron su muerte. La policía cree que se quitó la vida.

Es más, The Japan Times informó que el actor, conocido por series como “Bloody Monday”, “Last Cinderella” y “Gokusen”, se habría ahorcado; pero antes de acabar con sus días, habría dejado una nota suicida en su vivienda , que fue hallada por las autoridades.

La Policía investiga el caso para determinar las causas exactas del posible suicidio, que ha conmocionado a sus seguidores.

Haruma Miura tenía gran cantidad de seguidores, quienes no podían creer la muerte del actor (Foto: Instagram de Haruma Miura)

¿QUIÉN ERA HARUMA MIURA?

Haruma Miura fue un actor y cantante japonés que nació el 5 de abril de 1990 en Tsuchiura, Ibaraki. Inició su carrera en el mundo de la actuación cuando aún era un niño de siete años con “Agri”. Dos años después participó en “Doyo Wide Gekijo” y en 2000 con las producciones “Sleep in the Rain” y “Manatsu no Merry Christmas”. Y así empezó a crecer profesionalmente.

Después de continuar su carrera como actor en dramas de televisión japoneses, Haruma y otros dos estudiantes formaron la banda masculina Brash Brats. Después de que el estudio de Tsukba Actor cerró, el trío se unió a una de las mayores agencias de talentos de Japón, Amuse.

Miura pronto ganó reconocimiento tras varios dramas como Fight. Durante este tiempo, Brash Brats entró en un hiatus, mientras que Miura continuó su carrera como actor.

Obtuvo papeles prominentes en películas como “Koizora” (2007) y “Kimi ni Todoke” (2010); además de las adaptaciones cinematográficas del popular anime “Attack on Titan” (2015), y del remake japonés de “Sunny”.

El año 2015, recibió un premio por su papel secundario en “The Eternal Zero” (2013), una película basada en la historia personal de un piloto de combate en tiempos de guerra. En el filme interpretó a Kentaro Saeki.

No solo apareció en el cine y la televisión, también integró el elenco de grupos teatrales como la adaptación japonesa del musical de Broadway “Kinky Boots” (2016), en el que interpretó a una drag queen.

Pero no solo eso, pues Haruma Miura estuvo conectado con la industria del K-Pop por ser amigo de Chanyeol de EXO y ser fanático de BTS.

Haruma Miura es recordado por ser parte de las adaptaciones cinematográficas del anime Attack on Titan, junto a Kiko Mizuhara (Foto: AFP)

EN LAS REDES SOCIALES LLORAN SU PARTIDA

Los fanáticos de Miura lloraron su partida y dejaron gran cantidad de mensajes en las redes sociales.

“Ahora si solo voy a decir: Haruma Miura descansa en paz. Siempre te recordaré como Haru”, “Habría que pensar por qué tantos actores jóvenes asiáticos se suicidan bajo la presión mediática de sus agencias, fans posesivas, haters. Este amanecer ha sido más amargo porque Haruma Miura nos ha dejado. Lo hiciste bien, descansa”, “No puedo detener mis lágrimas, esto es tan repentino. Sobrang Di Ko Kaya. Miura, que descanses en paz. Te extrañaré”, son algunos de los mensajes.

Los fans de Haruma Miura despiden al actor (Foto: Twitter)

MÁS SOBRE HARUMA MIURA