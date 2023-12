Dirigida por Ogawa Iku a partir de un guion de Doki Harumi, “Pokémon Concierge” es una serie animada en stop motion de Netflix que forma parte de la franquicia multimedia “Pokémon” y que cuenta con cuatro episodios, de entre 14 y 20 minutos de duración cada uno.

La primera producción colaborativa entre Netflix y The Pokémon Company sigue a Haru, la nueva conserje del Resort Pokémon, un sereno lugar donde estos exclusivos huéspedes pueden relajarse y divertirse.

“Pokémon Concierge” cuenta con un reparto de voces en japonés conformado por Rena Nōnen (Non), Ai Fairouz, Okuno Eita y Takemura Yoshiko. Mientras que Karen Fukuhara, Imani Hakim, Josh Keaton y Lori Alan prestan sus voces en inglés.

LISTA ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “CONCIERGE POKÉMON”

1. Non/ Karen Fukuhara como Haru

Non (“In This Corner of the World”) y Karen Fukuhara (“The Boy and the Heron”) son las encargadas de darle voz a Haru, la nueva concierge del Pokémon Resort que se encuentra en una de las islas del sur.

Haru ayudando a un Magikarp en la serie japonesa animada "Concierge Pokémon" (Foto: Netflix)

2. Ai Fairouz/ Imani Hakim como Alisa

Fairouz Ai (“JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean”) y Imani Hakim (“Everybody Hates Chris”) le prestan su voz a Alisa en “Pokémon Concierge”. Se trata de otra de las empleadas del Resort que aconsejará a Haru.

Ai Fairouz/ Imani Hakim le dan voz a Alisa, otra empleada del Resort, en la serie japonesa animada "Concierge Pokémon" (Foto: Netflix)

3. Okuno Eita/ Josh Keaton como Tyler

Eita Okuno (“Yell”) y Josh Keaton (“Voltron: Legendary Defender”) asumen el rol de Tyler, otro compañero de Haru en la serie de animación stop-motion que tiene como tema principal “Have a Good Time Here”, interpretado por la legendaria cantante Mariya Takeuchi.

Tyler (Okuno Eita/ Josh Keaton) acompañado de Pansage en la serie japonesa animada "Concierge Pokémon" (Foto: Netflix)

4. Takemura Yoshiko/ Lori Alan como Watanabe

Lori Alan (“Bob Esponja”) y Yoshiko Takemura (“TIGER & BUNNY”) son las responsables de darle voz a Watanabe, la nueva jefa de Haru y la encargada de darle las primeras indicaciones sobre su trabajo como concierge del Pokémon Resort.

Watanabe (Takemura Yoshiko/ Lori Alan) es la jefa de Haru en la serie japonesa animada "Concierge Pokémon" (Foto: Netflix)