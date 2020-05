“Control Z” sigue a Sofía mientras intentan descubrir la identidad del hacker que reveló los secretos de Raúl, Isabela, Pablo, Natalia, María y Gerry, los chicos más populares del Colegio Nacional. Pero no son los únicos que tienen secretos, por eso el hacker amenaza con contarlo todo durante la NONA.

Para evitar que eso suceda, Sofía empieza a seguir cada pista que encuentra y recibe la ayuda de Javier, un nuevo estudiante que también esconde un oscuro secreto. Mientras investigan se van acercando cada vez más hasta que todo apunta a que Javier es el culpable.

Sofía no tiene más remedio que reportarlo con el director de la escuela, quien chantajeado por Raúl, que es el verdadero responsable del caos que se desató, expulsa a Javier. Sin embargo, Sofía no tarda en descubrir la verdad y en exponer a Raúl frente a todo el colegio. Entonces, ¿qué sucedió con Javier?

¿QUÉ PASÓ CON JAVIER AL FINAL DE “CONTROL Z”?

En el último episodio de “Control Z”, serie mexicana de Netflix, al parecer Sofía contactó a Javier para tenderle una trampa a Raúl. Durante la NONA, el personaje interpretado por Ana Valeria Becerril manipuló al culpable para que confesara mientras Javier registraba todo en video y se lo mostraba a sus compañeros.

Por supuesto, esto provocó la ira de muchos, sobre todo, la de Gerry, quien tras ver morir a Luis tomó un arma y fue a buscar al que cree responsable de sus problemas. Cuando llega a la fiesta encuentra a Raúl en la entrada y le reclama por traicionar su amistad.

Pero antes de que pueda disparar aparecen Sofía y Javier. Este último intenta detener a Gerry y en el forcejeo el arma se dispara y una bala impacta en el estómago de Javier, quien termina tendido en el suelo mientras Sofía grita desesperada pidiendo que llamen a una ambulancia.

¿Javier logrará sobrevivir al disparo de Gerry? (Foto: Control Z/ Netflix)

¿JAVIER REALMENTE ESTÁ MUERTO?

Al final de la primera entrega de “Control Z” quedaron varios asuntos sin resolver, uno de ellos es el destino de Javier. Aunque Netflix aún no ha revelado nada sobre una posible segunda temporada de la ficción creada por Carlos Quintanilla es probable que el personaje de Michael Ronda consiga sobrevivir.

Sin embargo, su vida no será la misma ahora que todos en el Colegio Nacional vieron el video donde provoca la muerte de un compañero de su anterior escuela. No obstante, no es el único secreto que salió a la luz, ya que antes de irse Raúl cumplió con la amenaza del hacker.