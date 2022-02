¿Quiénes son los protagonistas de “Corazón guerrero”? La actriz mexicana Altair Jaraba tiene uno de los papeles principales de la nueva telenovela de Televisa que promete sorprender a México y la región. La celebridad es una de las estrellas de la producción televisiva junto a Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco. Ahora, se ha conocido cómo luce la intérprete en su papel de Carlota Ruiz Montalvo.

La nueva apuesta de la pantalla chica se grabó a inicios de 2021 y, ahora, se espera su estreno para finales de marzo. El melodrama, además, es producida por Salvador Mejía.

La historia también contará con sus galanes, quienes serán interpretados por Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao. Los tres se desenvolverán en la ficción como hermanos.

Pero uno de los roles que seguro dará de qué hablar es el de Jaraba. Y ya ha empezado a recibir comentarios con la difusión de las primeras imágenes de la actriz mexicana en la piel de la villana Carlota Ruiz Montalvo.

Afiche promocional de la telenovela "Corazón guerrero". (Foto: Televisa)

¿CÓMO SON LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE ALTAIR JARABA EN “CORAZÓN GUERRERO”?

Altair Jaraba volverá a las telenovelas, después de su último trabajo “Vencer el desamor” en 2020, con el personaje de Carlota Ruiz Montalvo en “Corazón guerrero” y ha presentado, en su cuenta oficial de Instagram, las primeras imágenes de quien será la antagonista de la nueva telenovela de Televisa.

De esta manera, la celebridad ha presentado a la villana de la historia, junto a los otros personajes que la acompañarán en la esperada historia que está a punto de debutar en la pantalla chica, específicamente en el canal de Las Estrellas, el 28 de marzo.

Su papel es el de una mujer manipuladora que se preocupa solo por sus intereses, sin importar lo que puede generar a los demás, como a su padre, quien le concede todos los caprichos por un trauma que la villana sufrió cuando era pequeña. Conocerá el amor en Jesús, el personaje de Vivanco, pero se deberá enfrentar a Mariluz, el personaje de Alejandra Espinoza.

¿DE QUÉ TRATA “CORAZÓN GUERRERO”?

Además, “Corazón guerrero” es la adaptación de la telenovela argentina “Valientes”, que fue transmitida en 2009 por el canal El Trece.

Trata sobre la historia de tres hermanos: Jesús, Damián y Samuel, quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias.

Años después, el primero logra reunirse con sus hermanos y hace un juramento frente a la tumba de su padre: castigar a la persona que destruyó su familia.

Gaby Spanic y Eduardo Yañez compartirá roles como esposos en "Corazón guerrero". (Foto: Gaby Spanic / Instagram)

EL DETALLE QUE NO SE SABÍA DEL DEBUT DE ALEJANDRA ESPINOZA EN TELEVISA

Por otro lado, la historia detrás del debut de Alejandra Espinoza en Televisa es que le dieron el papel protagónico de “Corazón guerrero” sin pasar por ningún casting. Así fue cómo la ahora actriz mexicana contó en una entrevista con Lourdes Stephen.

La reina de belleza detalló que tuvo una reunión con el productor Salvador Chava Mejía, en Miami, quien le contó del proyecto y le dijo que estaba interesado en que ella forme parte del elenco de la novela. Antes conversaron sobre la trayectoria de la presentadora mexicana, hasta que llegó el momento de la propuesta.

“(...) Me dice él ‘¿y entonces qué opinas?’. Y yo ‘no, pues que está muy cool, ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo audiciono?’. Y me dice ‘no, ¿quieres trabajar conmigo?’. Y yo ‘claro que quiero trabajar contigo, ¿pero qué tengo que hacer?’, le digo. Y me dice ‘no, yo soy una persona que tengo mucho tiempo trabajando en esto, tengo mucha experiencia, te he visto trabajando pocas veces pero creo yo que tienes la madera, te voy a dar un voto de confianza’”, detalló la modelo.

Alejandra Espinoza en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

FOTOS Y VIDEO DE ALTAIR JARABO EN INSTAGRAM