Sin duda alguna, “Corazón salvaje”, aquella telenovela emitida entre julio de 1993 y febrero de 1994, quedó grabada en la mente de quienes vieron este clásico que narra la historia de Juan del Diablo y Mónica De Altamira Montero de Alcázar y Valle, interpretados por los actores Eduardo Palomo y Edith González, ambos ya fallecidos.

Si bien, la trama basada en el triángulo amoroso entre las jóvenes condesas Mónica y Aimée con el hijo ilegítimo de un rico terrateniente cautivó de principio a fin a los espectadores, resultaría imposible imaginar que en lugar del protagonista haya estado otro histrión.

En el caso estés pensando que es una idea descabellada, te contamos que no lo es; ya que Eduardo Palomo no era la primera opción de la producción para que tenga el papel principal de esta novela ambientada a inicios del siglo XX en Puerto Vallarta. A continuación, te damos a conocer quiénes fueron todos los actores que casi interpretan a Juan del Diablo.

RICARDO ARJONA

Ricardo Arjona rechazó el papel por no considerarse actor. (Foto: AFP)

Debido a que Ricardo Arjona gozaba de gran éxito y buena aceptación tras participar en la telenovela “Alcanzar una estrella” (1990), Televisa solicitó al productor de “Corazón salvaje” buscar al cantante guatemalteco para el protagónico; pero éste no aceptó.

Por su parte, Edith González, en una entrevista para ‘Historias detrás del mito’, reveló que el artista no aceptó trabajar en el melodrama porque no se consideraba actor. “Ricardo estaba para Juan del Diablo, pero es inmensamente alto. Él no se sintió cómodo como actor”, dijo.

ALEJANDRO CAMACHO

Alejandro Camacho como Federico Cantú en Muchachitas (1991-1992). (Foto: Captura Televisa)

Un actor más fue considerado para dar vida a Juan del Diablo, aquel muchacho de personalidad salvaje y conflictiva. Esta vez, el que estaba en la mira era Alejandro Camacho.

Aunque a varios les gustaba la idea de que tenga el protagónico, finalmente fue descartado por un supuesto “comportamiento divo”.

CÉSAR ÉVORA

César Évora como el juez Marcelo Romero en "Corazón salvaje". (Foto: Captura Televisa)

Otro de los actores que estaban en la mira fue el cubano César Évora, quien por ese entonces llegaba a México para hacerse un nombre en el mundo de la actuación. Hasta un punto se tuvo la certeza de que él sería el actor principal de “Corazón Salvaje”, pero no estaban muy seguros de que tendría la fuerza para el papel. Y así fue cuando vieron en el casting a Eduardo Palomo.

Debido a que Évora había realizado una buena interpretación, María Zarattini y José Rendón le asignaron otro rol en el mismo melodrama, al que aceptó dar vida. Se trataba de Marcelo Romero Vargas, un rígido juez que escondía un gran amor por una pequeña que terminaría siendo su sobrina.