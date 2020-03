Daniel Radcliffe es uno de los actores más queridos por la ola de fans que han seguido la saga de películas de Harry Potter en el cine y es que el actor de origen británico se encargó de representar al mítico mago de los libros de Jk Rowling; sin embargo, en las últimas horas corrió una noticia en Twitter que se ha hecho viral y es que esta afirmaba que el mismo tenía coronavirus . Aquí la verdad.

Así como la vez pasada corrió la información de que el actor Jackie Chan había asistido a una fiesta en la que uno de los asistentes era portador del coronaviru s, ahora le tocó a Daniel Radcliffe ser víctima de este tipo de ataques.

Según comentaban los usuarios en las redes sociales, el Twitter de la BBC Breaking News había confirmado que el actor británico se encontraba en cuarentena luego de haberse sometido a una prueba del Covid-19 y este haya dado positivo.

Esta fue la imagen que corrió con una supuesta foto del Twitter de la BBC Breaking News donde 'confirmaba' que Daniel Radcliffe tenía coronavirus.

Ahora va la pregunta, ¿es verdad que Daniel Radcliffe tiene coronavirus ? Qué te responda la siguiente imagen:

No

No, Daniel Radcliffe no tiene coronavirus y las imágenes que se compartieron en Twitter son absolutamente falsas ya que la cuenta de la BBC Breaking News nunca publicó eso. No creas todo lo que se comparte en las redes sociales.

