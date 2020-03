Milagros Leiva: todo lo que pasó y todo lo que se ha dicho tras su intervención policial durante cuarentena

Milagros Leiva es la periodista del momento, aunque no por un reportaje llamativo en relación al nuevo coronavirus ni por ninguna minuciosa investigación sobre algún acto de corrupción del actual gobierno. Leiva está en boca de todos por haber sido intervenida cuando circulaba con su vehículo durante la cuarentena que rige en el país.

El lunes 23 de marzo, a través de las redes sociales, se viralizó un video donde se ve que la conductora de TV tiene una fuerte discusión con un grupo de efectivos de la Policía Nacional tras ser intervenida en San Isidro.

“Se estacionó, la saludé, le pedí sus documentos y le dije: ‘su licencia, por favor’, (y ella respondió): ‘¿cómo me pides mi licencia y no mi permiso para transitar’", señaló uno de los policías en la grabación. De inmediato, Leiva atajó al agente: “¿por qué mientes?”.

Durante la intervención, la periodista siempre tuvo su celular en la mano, supuestamente grabando todo lo que ocurría. También se comunicó con un presunto general de la Policía Nacional y aseguró que en ningún momento fue en contra de las leyes.

“Yo conozco la ley. No estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. Es impresionante. Viene un policía que me dice que le baje la voz, ¿qué les pasa?”, sostuvo la comunicadora en el mismo video.

Milagros Leiva fue intervenida por la Policía Nacional por transitar en plena cuarentena (Video: Twitter)

MILAGROS LEIVA SE DEFIENDE

Luego que las imágenes se viralizaran y que los principales medios las replicaran, la periodista decidió hacer su descargo por medio de su cuenta de Twitter.

“El jueves 21, a las 9:28 pm., fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala, difamándome como si yo no respetara la ley”, escribió.

No obstante, la mayoría de usuarios respaldó a la policía y cuestionó con dureza a Leiva. Incluso algunos la atacaron aprovechando el contexto del COVID-19.

“No le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación. Hoy les contaré todo lo que viví esa noche, no pretendía hacerlo porque no me gusta hacer show con mi carrera y hoy entenderán cómo y por qué terminé hablando con algunos generales de mi país.”, agregó la comunicadora en su defensa.

Más tarde, en su programa de Willax TV, explicó: “Se ha difundido un video en el que aparentemente yo soy una infractora y para salvarme de la infracción yo apelo a contactos y llamo a generales para que me libren de una multa. Eso es mentira".

“Yo tengo permiso para circular desde el 18 de marzo”, mientras mostraba el permiso de la Policía Nacional para transitar durante la cuarentena.

Milagros Leiva se defiende tras su intervención policial (Video: Willax TV)

“Los periodistas somos como soldados, cuando hay emergencias, situaciones extraordinarias, los periodistas siempre tenemos que sacar permiso. Sin permiso no podemos trabajar. Si tuviera corona, si creyera que tengo poder, por supuesto jamás hubiera sacado este permiso. Yo soy una obrera de la información”.

En la mañana del miércoles, Leiva etiquetó a la situación que la envuelve como un psicosocial más: “Ayer, 23 de marzo se cumplieron dos meses de la tragedia de Villa El Salvador. 34 peruanos humildes, muertos y olvidados gracias a eficaces operativos de distracción como el psicosocial que me tocó protagonizar ayer. Dos meses y no hay reparación para las víctimas ni culpables.”

LAS CRÍTICAS NO TARDARON EN LLEGAR

Juliana Oxenford, conocida periodista de televisión, fue una de las más críticas con Milagros Leiva y utilizó sus redes sociales para comentar la situación. Detalló que ella también es intervenida por policías y militares.

“Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta”, escribió Juliana vía Twitter.

La presentadora de “Al estilo Juliana” aprovechó su vitrina en ATV para argumentar:

“Ella (por Milagros Leiva) no se equivoca. ¿Quién eres? ¿Dios? Si así trabajas para tu país, no trabajes más por favor. Hay información superimportante que está circulando en redes de gente que es muy honesta y muy transparente a la hora de comunicar, ellos dicen que Leiva tenía varias papeletas. Si uno suma las deudas que tiene por sus papeletas sin pagas...”, explicó.

Magaly Medina, conocida conductora de espectáculos, no se quedó atrás y dedicó duras palabras para el accionar de Leiva.

“Como periodista sabes que debes respetar las normas. Vas, les explicas y los policías van a entender. Por ahí que se cruzaron en su cuarto de hora y de repente una policía quería ver exactamente esto y esto, lo tiene que ver y hay que explicarle bonito, sin gritar”, dijo Medina en “Magaly TV: La firme”.

“No hay que victimizarse. ‘¡Yo estoy trabajando por mi país!’ (imitando a Milagros Leiva). ¿Qué estás haciendo por tu país? Sorry, pero quienes están trabajando por nuestro país son los médicos, los policías, el ejército y las enfermeras. Ellos están trabajando por el país y nosotros estamos informando sobre un hecho noticioso que está afectando a la situación del Perú y del mundo”, concluyó.

Los internautas se sumaron a los comentarios. La principal acción que recriminaban era el haber llamado a un cargo policial para que atienda su caso.

“Si no quieres presentar documentos que solicita la Policía llamas a tus amigos generales”. “Pásame el número del general, por favor”. “O sea, ¿tú puedes usar tus contactos para resolver un tema personal? Así funciona la justicia en el Perú… el hecho que seas periodista no quiere decir que puedes hacer y tratar como cualquier cosa a los demás”.

