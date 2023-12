¡El adiós de una leyenda! La televisión latinoamericana se despide de uno de sus íconos más importantes con el retiro de Cristina Pacheco. De esta manera, la periodista mexicana le dice adiós a su vida pública como comunicadora tras medio siglo de trayectoria.

La talentosa Cristina Pacheco, quien se ha desempeñado como escritora, periodista y conductora de televisión, anunció este primero de diciembre de 2023 el fin de su vida pública para enfocarse en temas personales.

La decisión fue comunicada durante una edición extraordinaria de su programa “Conversando con Cristina Pacheco”, el cual se emite a través de Canal Once.

“Quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido, para mí, presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a quienes quiero agradecer su apoyo, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este”, inició diciendo la comunicadora de 81 años de edad.

La periodista se despide de la televisión tras varias décadas de carrera (Foto: Canal Once)

En esa línea, la también filósofa dejó en claro que no podía continuar con la conducción del programa debido a los problemas de salud que padecía a sus 81 abriles de edad.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”, prosiguió con la voz temblorosa la escritora de “El corazón de la noche”.

Finalmente, se despidió de su público y añadió que tenía que suspender de urgencia su rol como presentadora de televisión durante un largo periodo. “Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estás conversaciones”.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE PADECE CRISTINA PACHECO?

La nacida en San Felipe Torres Mochas no dio pistas claras sobre su enfermedad, pero dio a entender que se trataba de un padecimiento muy grave que la imposibilita de realizar su faceta como periodista de televisión.

Recordemos que Cristina Pacheco no solamente es presentadora, sino también ejerce el rol de entrevistadora de personalidades extravagantes en todo México.

A día de hoy no existe mucha información sobre la enfermedad que estaría padeciendo Cristina Pacheco. A sus 81 años podemos decir que la periodista ha permanecido totalmente alejada de brindar detalles de su vida privada y su entorno familiar.

La periodista mexicana deja Canal Once tras 27 años de carrera (Foto: Canal Once)

Lo más cercano es que tenemos sobre los allegados o familiares de Pacheco fue la muerte de su esposo José Emilio Pacheco, quien dejó este mundo en 2014.

Finalmente, la prodigiosa escritora azteca agradeció indirectamente a todos los invitados que pasaron por su programa en Canal Once, de quienes se mostró totalmente agradecida. “Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados, lo valioso que es que una persona se desplace de los diferentes puntos para que se siente aquí con nosotros y sea tan generosa que comparta sus conocimientos, experiencias”, indicó.

LIBROS Y OBRAS LITERARIAS DE CRISTINA PACHECO

“Para vivir aquí” (1983)

“Sopita de Fideo” (1984)

“La última noche del tigre” (1987)

“Amores y desamores” (1996)

“Los trabajos perdidos” (1998)

“Limpios de todo amor” (2002)

“El oro del desierto” (2005)

“Humo en tus ojos” (2010)

