La cuarta semana arrancó con todo en “La casa de los famosos” de Telemundo, pues luego de una ardua elección, en la que se enfrentaron Pepe Gámez, Paty Navidad, Aristeo Cazares y Nicole Chávez, fue la hija del campeón mexicano de boxeo la que terminó abandonando el reality.

Y es que pese a ser una de las revelaciones de la tercera temporada, la actitud de la novia de Esteban Dallet le jugó en contra, pues no consiguió el apoyo del público y terminó siendo eliminada del programa conducido por Jimena Gállego y Héctor Sandarti.

Como se recuerda, la celeb de México fue una de las más criticadas del reality de Telemundo, no solo por su pelea con Dania Méndez, sino también por revelar las identidades de los pacientes de la clínica de rehabilitación de su padre o asegurarle a Paty Navidad que no necesitaba dinero a diferencia de ella.

Nicole Chávez es la cuarta participante en abandonar "La Casa de los Famosos" (Foto: Telemundo)

LAS CONFESIONES DE NICOLE CHÁVEZ

Tras la confirmación de su eliminación, la actriz de 24 años se sentó junto a Jimena Gallegó para revelar sus impresiones del programa, asegurando que no se arrepiente de su paso por el programa.

“No me arrepiento de nada. Soy una joven inmadura en muchos aspectos, madura para otros. Creo que nunca dejé de ser yo, le gustara o no a la gente, eso ya es de cada quien”, destacó orgullosa la influencer.

Pese a las polémicas, “Nicky” admitió que estableció vínculos con varios personajes del programa, algunos de los cuales conocía de la televisión pero que ahora tiene la oportunidad de conocer en persona.

“Son muchos sentimientos encontrados. Hoy yo le estaba diciendo a Dios que extrañaba mucho a mis papás, mi casa. Pero, por otro lado, aunque yo no quería y no era mi plan, me encariñé con mucha gente allá adentro”, aseguró.

La hija de Julio César Chávez causó polémica en redes sociales (Foto: Nicole Chávez / Instagram)

La amistad de Nicole Chávez con Rey Grupero

Ganador de la casa en la segunda semana, el Rey Grupero es uno de los personajes más controversiales del programa, aunque mantuvo una buena relación con Nicole Chávez, algo que la influencer destacó en su salida.

“(Era) mi mejor amigo allá adentro. Yo entendía sus locuras, no compartía todas, cuando podía lo frenaba, pero yo también fui incomprendida mucho tiempo y juzgada por mi manera de actuar y él es una muy buena persona. Allí adentro para mí era un pilar, era unas risas si yo estaba triste, llegaba y me sacaba una carcajada, para mí una persona excelente, lo quiero mucho y espero verlo en la final”, admitió.

El influencer estableció una gran relación con Nicole Chávez (Foto: Rey Grupero / Instagram)

Su pelea con Dania Méndez

Hace unos días, la actriz tuvo una pelea con Dania Méndez, en la que se gritaron por toda la casa, hasta que una de estas optó por retirarse. Pese a esto, la saliente concursante indicó que no tenía rencores con la ex “Acapulco Shore”.

“Yo a Dania desde antes la admiraba mucho. Allá adentro en un día pasan 10 mil emociones, empiezas a veces con una psicosis y no sabes ni qué. Pero tuve los últimos días un acercamiento muy padre. Estoy segura que aquí afuera es que vamos a poder hacer una amistad real y le deseo lo mejor. Lo que pasó allá adentro, ahí se queda, sería muy tonto de mí, tomármelo personal”, aseguró.

La actriz sostuvo una fuerte pelea con la hija de Julio César Chávez (Foto: Dania Méndez / Instagram)

¿De qué se arrepiente?

Pese a las polémicas y a haberse ganado problemas con algunos sectores del público, Nicole Chávez aseguró que no se arrepiente de lo que vivió en casi un mes de competencia que vivió.

“La verdad que no, creo que de lo que me llegué a arrepentir pedí el perdón allá adentro. Quizá debí en algunos momentos de ser un poco más prudente, pero la verdad es que no. Me voy con el corazón bien contento y estoy muy orgullosa de lo que hice allá adentro, de lo que soy aquí afuera y me siento una ganadora”, sentenció.