Desde su primera edición en 2021, en la que Alicia Machado se coronó como la ganadora, “La casa de los famosos” se ha caracterizado por convocar a polémicos personajes, algo que se reafirmó en la segunda temporada con la inclusión de figuras como Niurka Marcos y Laura Bozzo.

Debido a esto, con la llegada de la tercera temporada del reality de Telemundo, era de esperarse la incorporación de otras controversiales celebridades, entre las que destaca Paty Navidad, la cantante mexicana que se mostró en contra de las vacunas durante la pandemia y defendió el asalto al Capitolio que los seguidores de Donald Trump realizaron tras su derrota electoral.

En los últimos días, y semanas antes del estreno de “La casa de los famosos 3″, la exparticipante de Masterchef Celebrity hizo un anuncio que dejó con la boca abierta a más de un seguidor del reality.

La polémica Paty Navidad convivirá en "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

PATY NAVIDAD INGRESARÁ A “LA CASA DE LOS FAMOSOS” SIN VACUNARSE

En conversación con “Al rojo vivo”, Ana Patricia Navidad Lara, nombre real de la artista, se refirió a su próximo ingreso al programa y sus comentarios sobre la COVID-19, enfermedad de la que se infectó en 2020.

“Por supuesto que entro no vacunada y no me voy a vacunar porque esa es mi decisión y creo que se debe respetar, igual que yo soy respetuosa con las personas que deciden vacunarse”, explicó.

Del mismo modo, la actriz es consciente que su postura contra la enfermedad, que le ha costado la vida a más de 6,69 millones de personas a nivel mundial, le ha traído muchos detractores, quienes podrían atentar contra ella o su familia, por lo que solicitó que estén atentos a su familia.

“Fue algo que pedí a la producción que me mantuvieran informada lo más cercano posible de cómo está mi familia. A mis papás les dije que no hicieran caso, pero obviamente les duele que linchen a su hija”, añadió.

PATY NAVIDAD Y LA COVID-19

Desde que los primeros casos de COVID-19 se registraron en México, Ana Patricia aseguró que esta se trataba de un tipo de influenza y que era un arma de algunos gobiernos para disminuir y controlar a la población, llegando a incluso negar que se contagió de la enfermedad.

En agosto de 2021, Navidad fue diagnosticada con COVID-19, por lo que fue ingresada a un centro médico y requirió de oxígeno, aunque esta negó que fuese una infectada más de la pandemia.

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, me quise salir dos veces porque era mentira; en primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso”, explicó.