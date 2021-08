Ana Patricia Navidad Lara, mejor conocida como Paty Navidad, es una actriz y cantante mexicana que nunca creyó en la pandemia del COVID-19 hasta que se contagió durante las grabaciones del programa “MasterChef Celebrity”.

La reconocida artista se encuentra enfrentado una dura batalla contra este virus, que la mantiene en el hospital y conectada a un balón de oxígeno desde el pasado 10 de agosto que su hermana Yadira la internó.

¿POR QUÉ LA HERMANA DE PATY NAVIDAD LA DECLARÓ MENTALMENTE INCAPACITADA?

De acuerdo con la revista TVNotas, una persona cercana a la familia de la celebridad aseguró que Yadira tuvo que declarar a Paty Navidad mentalmente incapacitada, ya que se resistía recibir medicamento y únicamente permitió que se le pusieran el oxígeno.

“Aseguró que Paty Navidad está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a adminístrale medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada…de no haber sido así ¡ya estaría muerta!”, indicó.

Según la fuente, a Paty le detectaron un tumor en la hipófisis en el 2012, en aquel entonces lo tenía controlado con medicamentos, los cuales debía de tomar de por vida; sin embargo, desde hace tres decidió suspenderlos porque piensa que van a modificar su organismo.

“Dice que en algún momento todos moriremos y que prefiere no luchar. Toda su familia está preocupada porque el tumor también ya le está afectando la parte que controla la motricidad, de repente se le entumen las manos y piernas”, contó la fuente.

Asimismo, dio a conocer que la artista se encuentra estable tras responder de manera positiva a los tratamientos, pero que el COVID-19 le ha dañado su sistema inmunológico, ya que no sería la única enfermedad con la que está en constante lucha.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que pensaba Paty Navidad sobre el coronavirus

PATY NAVIDAD ADMITE LA EXISTENCIA DEL COVID-19

A través de un breve mensaje en sus historias de Instagram, la celebridad mexicana admitió que el COVID-19 sí existe, pese a que en varias ocasiones señaló que la enfermedad era el resultado de conspiraciones gubernamentales.

“Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad. Mi salud va mejorando. Cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, escribió.

Paty Navidad se pronuncia sobre el coronavirus tras estar hospitalizada. (Foto: Paty Navidad / Instagram)

¿QUIÉN ES PATY NAVIDAD?

Paty Navidad nació el 20 de mayo de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Desde muy pequeña desarrolló un interés en la música antes de actuar, influenciada principalmente por su padre. A los 17 años participó en el concurso “Señorita Sinaloa”, que ofrecía una beca en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en la Ciudad de México.

Debutó en televisión con un pequeño papel, Iris, en “María Mercedes” y en 1993, mientras estudiaba en el CEA, la productora Carla Estrada le da una oportunidad en su telenovela “Los parientes pobres”. Al año siguiente, interpreta en el papel estelar a Rosalía en “Más allá del puente”.

También participó en las novelas “Marimar”, “Acapulco, cuerpo y alma”, “Mariana de la noche”, “Sueños y caramelos”, “La fea más bella”, “Una familia con suerte”, “Antes muerta que Lichita”, “Por amar sin ley”, entre otras.

Debido a su buen desempeño en los melodramas, ganó los Premios TVyNovelas en 1997 como Mejor revelación femenina por su papel en “Cañaveral de pasiones”, así como Mejor actriz coestelar en por “Por ella soy Eva” en 2013 y “El Manantial” el año 2002.

En 1998, Paty Navidad lanzó el álbum “Instantes”, que alcanzó a vender más de 100.000 copias y fue galardonado con un disco de oro en Estados Unidos. En mayo del año 2000 sacó su segundo álbum “Mexicana”.