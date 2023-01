Una mujer con carácter y que brillará durante su estadía en la tercera temporada de “La casa de los famosos”, así es Nicole Chávez, otra de las integrantes del reality de Telemundo. “Hoy, gracias a Dios, me llegó ese día que antes veía muy lejano. Los invito a todos a ver mi corto o largo camino por el programa. ¡Voy a disfrutar como nunca y aprovechar esta oportunidad al millón! (…). Así que a divertirnos”, escribió en sus redes sociales.

Si bien, sabemos que es hija del boxeador profesional Julio César Chávez, quien no veía con buenos ojos su ingreso a dicho formato televisivo, pero que al final terminó por convencerse, te contamos quién es y todo lo que se sabe sobre la joven; así que presta mucha atención.

Nicole Chávez forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE NICOLE CHÁVEZ

Nombre completo: Nicole Chávez Escobar

Nicole Chávez Escobar Cumpleaños: 4 de noviembre

4 de noviembre Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 24 años

24 años Instagram: @nicolechavez98

@nicolechavez98 TikTok: @laniichavez

2. ¿QUIÉN ES NICOLE CHÁVEZ?

Nicole Chávez es la hija menor del boxeador mexicano Julio César Chávez, considerado el máximo referente del boxeo en el país azteca, y de Miriam Escobar. La joven, a quien le gusta que la llamen Nicky, ahora forma parte de la tercera temporada de “La casa de los famosos”.

Julio César Chávez al lado de su hija Nicky, de quien está muy orgulloso (Foto: Nicole Chávez / Instagram)

3. SU PASIÓN POR EL BAILE

Desde que era muy pequeña, a Nicole Chávez le encantaba bailar, tanto así que participó en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Uno de los concursos donde dio a conocer su talento fue en “Pequeños Gigantes” (2011), en aquella oportunidad tenía 12 años.

Al respecto el deportista señaló que hubiera preferido que estudiara una profesión. “Pero a ella desde chiquita le gustó la actuación y el baile, y pues, cómo quitarle la ilusión”, dijo a TV Notas en 2020.

4. NICOLE CHÁVEZ SE FORMA COMO ACTRIZ

Otro de los sueños de la hija de Julio César Chávez era convertirse en actriz. Él no dudó en apoyarla y fue así que estudió Artes Escénicas en el Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT) y en el CEA de Televisa.

5. DEBUTA EN UNA TELENOVELA

Su talento y esfuerzo vieron frutos cuando Nicky Chávez fue convocada por el productor Juan Osorio para formar parte del elenco de la telenovela “Qué le pasa a mi familia” (2021), donde dio vida a Camila Castillo Jaurello.

6. ¿CÓMO SE SIENTE SER LA HIJA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ?

En conversación con Telemundo, Nicole Chávez reconoce que cuando era más pequeña no le gustaba que la presenten como hija de Julio César Chávez, pero con el paso del tiempo reconoció que era un gran privilegio, aunque con mucha responsabilidad.

“Yo no puedo contar una historia fea de él porque siempre fue muy cuidadoso. Nunca lo vi tomar de una botella una cerveza, nunca lo vi drogarse, ni mucho menos. No tengo muchas imágenes feas, pero sí recuerdo que le tenía mucho miedo. A pesar de su adicción no fue un mal padre. A veces sí era un poco agresivo, él tiene un tono de hablar muy bronco, muy fuerte, y enojado es el triple. Me hacía la dormida cuando me iba a ver”, contó a Ventaneando en 2017.

A la joven le encanta tomarse fotografías para subirlas a sus redes sociales (Foto: Nicole Chávez / Instagram)

7. ¿CÓMO SE CONSIDERA NICKY CHÁVEZ?

Nicky Chávez se considera una mujer que le gusta mostrarse tal y como es, sin aparentar. “La verdad, el qué dirán me tiene sin cuidado. Al chisme le ganó por nocaut”, precisó en su presentación.

Asimismo, dio a conocer que no sabe cocinar ni lavar los platos, por lo que pedirá ayuda dentro de “La casa de los famosos”.

A ella le encanta lucir diversas prendas de vestir, que como en esta resalta su figura (Foto: Nicole Chávez / Instagram)

8. ¿NICOLE CHÁVEZ TIENE PAREJA?

Sí, Nicole Chávez tiene pareja, el nombre de su novio es Esteban Dallet, un joven que mantiene en privado sus redes sociales, pero que ella no duda en lucir en su perfil de Instagram. Ambos ya tienen varios años de romance, el cual tiene la aprobación del boxeador mexicano, quien aseguró que ha sido el único en aguantarle “tres rounds”.