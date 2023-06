No se puede negar que “Culpa mía” es una película muy entretenida y que, en sus casi dos horas, la intriga se maneja de manera adecuada…hasta que llega el desenlace a lo “Rápidos y furiosos”, muy sacada de tono con lo que se había visto hasta ese momento. La cinta de Amazon Prime Video, inspirada en Taylor Swift, basada en la saga de libros de Mercedes Ron, pudo haber sido una comedia romántica divertida pero se fue por las ramas, con un clímax hasta gracioso pero involuntario.

La ficción es protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes dan vida a Noah y Nick, respectivamente. La química entre los actores se palpa y ambos destacan por la versatilidad de su talento para hacer de malos, insoportables, deseosos, inocentes e irreverentes, de acuerdo a lo que exija la escena.

La historia de los personajes inicia con la mudanza de Nicole y su madre Rafaella (Marta Hazas) a la casa de los millonarios Leister. La última está enamorada de William (Iván Sánchez) y deja su antigua vida para iniciar una nueva aventura romántica, un paso importante para dejar atrás un pasado tormentoso.

El dato del padre de Nicole (Iván Massagué) se coloca al inicio y en otros momentos, mientras avanza la película. Es como una sombra que se conecta a los peores miedos de la joven. Una de las virtudes, aunque predecibles, de “Culpa mía” es que nada suele ser lo que se aparenta, un retrato preciso de la actualidad de redes sociales y engaños.

Los protagonistas de la película española "Culpa mía" (Foto: Amazon Prime Video)

UNA COMEDIA ROMÁNTICA CON UN FINAL A LO “RÁPIDOS Y FURIOSOS”

“Culpa mía” tiene un tono juvenil y de comedia romántica marcada por Noah, una joven de 17 años que parece molesta con todo. Lectora de clásicos de amor, a quien no le tiembla de la lengua para vociferar lo que piensa, es un personaje dinámico que se desploma con su hermanastro, el típico galán que la trata mal.

Pero como todas son apariencias, los protagonistas desarrollan y muestran otras facetas de sus personalidades. Aunque a veces repentino, sus transformaciones son coherentes y uno se entera más detalles de sus pasados o sus otras facetas fuera del hogar o el círculo de amigos desenfrenados.

Con una dinámica de odio-amor y chistes, la cinta se desarrolla bien en la comedia romántica pero toma otros matices que acallan sus aciertos anteriores. Por ejemplo, fracasa al darle la dimensión de drama porque la lleva más allá de los extremos. Muestra un villano muy malo, casi una caricatura, y un erotismo que no sale de los típicos márgenes de la industria moderna.

La sensualidad se pierde en las escenas de sexo clichés en la playa, a escondidas y en repeticiones innecesarias. “Culpa mía” se queda en medio de todo, a la mitad del erotismo, a la mitad del drama y a la mitad de la carrera de una comedia romántica, la cual quizás habría sido la más adecuada para la ficción.

Su historia, en apariencia sencilla, de una chica que tiene un amor prohibido, no necesitaba de un desenlace a contrarreloj que entregara una escena a lo “Rápidos y furiosos” que no da tensión sino que hasta es un poco graciosa de manera involuntaria. “Culpa mía” es entretenida, cumple con divertir, pero su conflicto amoroso y social se diluye en las intenciones de hacerla más espectacular, como si una comedia romántica no lo fuera.