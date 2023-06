Una muchacha de 17 años es obligada a mudarse a la mansión del nuevo esposo de su madre; y aunque vive rodeada de lujos, ella busca ser una mujer independiente, pero todo cambia cuando conoce a su hermanastro, con quien no tiene una buena relación al inicio, pero poco a poco terminan enamorándose. Así es “Culpa mía”, la historia de un amor adolescente complicado de Amazon Prime Video, que es protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en los papeles de Noah y Nick, respectivamente. Si viste la serie, o aún no lo has hecho, te contamos quién es el actor que da vida al joven.

Cabe precisar que en la ficción, él tiene la imagen de hijo modelo, pero en realidad su vida es un completo caos, pues le fascinan las apuestas, las carreras ilegales de coches y peleas. Para sus amigos, es alguien popular que debe estar en todas las reuniones, donde tiene amoríos con las chicas que se cruzan en su camino; sin embargo, las cosas darán un giro radical desde que empieza a sentir algo muy fuerte por su hermanastra.

En "Culpa mía", Nick tiene una vida muy desordenada, pues además de las apuestas y carreras ilegales, le gusta pelear (Foto: Amazon Prime Video)

1. DATOS PERSONALES DE GABRIEL GUEVARA

Nombre completo: Gabriel Guevara

Gabriel Guevara Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 6 de febrero

6 de febrero Año de nacimiento: 2001

2001 Edad: 22 años

22 años Instagram: @gabrieloxguevaraa

@gabrieloxguevaraa TikTok: @gabrieloxguevaraa

Aquí tomándose un selfie, que de seguro robó más de un suspiro (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES GABRIEL GUEVARA?

Gabriel Guevara es un joven actor español que está demostrando gran versatilidad en los proyectos en los que ha sido convocado, siendo este último “Culpa mía”.

3. FAMILIA DE ARTISTAS

Él proviene de una familia de artistas, ya que su madre es la famosa vedette Marlène Mourreau y su padre es el bailarín cubano Michel Guevara. Desde ahí comenzó su pasión por el arte.

Una de las cosas que le gusta hacer al actor es viajar e inmortalizar su paseos (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

4. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Guevara debutó en “Skam”, de Movistar+, donde dio vida a Cristian. Al año siguiente, en 2019, fue llamado para “HIT” interpretando a Darío. En 2022, formó parte de “Cómo mandarlo todo a la mierda”, de HBO, y “Tú no eres especial”, de Netflix. Ese mismo año actuó en la serie que hizo un repaso a la vida del cantante Miguel Bosé, aquí se puso bajo la piel de Nacho Duato.

5. LE GUSTARÍA TRABAJAR CON SU MADRE

Gabriel Guevara ha reconocido en varias ocasiones que le gustaría trabajar con su mamá, de darse se convertiría en un sueño cumplido.

En esta foto luciendo una polera con capucha que resalta su mirada a otro punto de la cámara (Foto: Gabriel Guevara / Instagram)

6. ¿GABRIEL GUEVARA TIENE PAREJA?

Debido a que Gabriel Guevara mantiene su vida en estricto privado, se desconoce si tiene pareja. Aunque el año 2020 fue visto en situaciones cariñosas con la actriz Agostina Goñi, pero nunca confirmaron ni negaron si tenían un romance o estaban saliendo.

7. ¿QUÉ LE GUSTA?

Por sus redes sociales se puede ver que encanta viajar, hacer deporte y el modelaje. Le encanta posar para la cámara, además de tener en sus redes sociales fotos muy subidas de tono.