Cocreada por Matías Venables y Nico Martínez Bergen, “Cromosoma 21″ es una serie de televisión chilena de suspenso dramático que narra la historia de un hombre con síndrome de Down que la policía encuentra escondido en la escena de un crimen e inicia una investigación para determinar si es un testigo o un sospechoso.

La ficción de ocho episodios que cuenta con Nico Martínez Bergen, Matías Venables, Erik Barmack y Matías Ovallese como productores ejecutivos se estrenó en Canal 13 el 14 de octubre de 2022 y estará disponible en Netflix desde el 8 de febrero de 2023.

“Cromosoma 21″, que en enero de 2023 recibió tres candidaturas en la 7.º entrega de los Premios Caleuche, cuenta con un elenco principal conformado por Sebastián Solorza, Gastón Salgado, Valentina Muhr, Mario Horton, Claudia Di Girolamo, Daniel Muñoz, Alejandro Trejo y Pía Urrutia. Entonces, ¿quién es quién en la serie chilena que llega a Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CROMOSOMA 21″

1. Sebastián Solorza como Tomás

Sebastián Solorza es el encargado de interpretar a Tomás, un joven con síndrome de Down que se ve envuelto en un crimen por culpa de su hermano. “En esta serie no se les trata de angelitos, ni se les trata de niños, se les trata como a adultos, como personas, con sus luces y sombras, y que yo creo que es la manera en que como sociedad deberíamos compartir, deberíamos vivir con las personas con síndrome de Down y con las personas con diversidad funcional cognitiva”, dijo Matías Venables a Euronews.

Sebastián Solorza como Tomás en la serie chilena "Cromosoma 21" (Foto: Canal 13/ Netflix)

2. Gastón Salgado como Guillermo ‘Bekam’ Ruiz

Gastón Salgado, actor chileno de teatro, cine y televisión que ha recibido elogios por parte de la crítica y el público por su interpretaciones en las series “El reemplazante” y “Sitiados”, da vida a Guillermo ‘Bekam’ Ruiz, el hermano menor de Tomy que es un astuto e inteligente delincuente.

Gastón Salgado como Guillermo ‘Bekam’ Ruiz en la serie chilena "Cromosoma 21" (Foto: Canal 13/ Netflix)

3. Valentina Muhr como Mariana Enríquez

Valentina Muhr, que participó en series como “Maldito corazón”, “Vida por vida”, “Diario de mi residencia en Chile: María Graham”, “El reemplazante”, “Casa de Angelis” y “La cacería: Las niñas de Alto Hospicio”, asume el rol de Mariana Enríquez, la subcomisaria de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile que lleva el caso de Tomy.

Valentina Muhr como Mariana Enríquez en la serie chilena "Cromosoma 21" (Foto: Canal 13/ Netflix)

4. Mario Horton como Bruno Durán

Mario Horton, que fue parte de series como “Amor en tiempo récord”, “El día menos pensado”, “Papi Ricky”, “Lola”, “Primera dama”, “Secretos en el jardín”, “Perdona nuestros pecados” y “Historias de cuarentena”, interpreta a Bruno Durán, un sagaz detective PDI que está enamorado de Mariana.

Mario Horton como Bruno Durán en la serie chilena "Cromosoma 21" (Foto: Canal 13/ Netflix)

5. Pía Urrutia como Cristina Pérez Lombardi

Pía Urrutia, que es bailarina y trabaja en una clínica, es la responsable de dar vida a Cristina Pérez Lombardi en la serie chilena. Se trata de una joven de clase alta con síndrome de Down, hija de Sofía y prometida de Tomy.

Pía Urrutia como Cristina Pérez Lombardi en la serie chilena "Cromosoma 21" (Foto: Canal 13/ Netflix)

6. Claudia Di Girolamo como Sofía Lombardi

Claudia Di Girolamo, actriz, directora de teatro y académica chilena de ascendencia italiana, que cuenta con una prominente y distinguida trayectoria artística en teatro, cine y televisión, encarna a Sofía Lombardi, la madre de Cristina.