¿Cuán eficientes son las mascarillas caseras ante el coronavirus?

El nuevo coronavirus COVID-19 ha llegado a 171 países del mundo, desatando gran temor y una crisis sanitaria global. Hasta el momento, se han registrado más de 267.000 casos de contagio y la cifra de muertes supera los 11.000. Ante la rápida expansión de este brote viral, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró pandemia y pidió a las naciones que tomen medidas para frenar el avance de esta enfermedad que está presente en todos los continentes, excepto Antártida.

Fuera de China, Italia es el país con más casos y España, el segundo de Europa y tercero del mundo, con algo más de 20.000 casos. También es preocupante la situación en Italia, que supera los 47.000 contagios y ya supera a China en muertes, con 4.032. La enfermedad tuvo gran incidencia en Corea del Sur en febrero, pero logró contener la propagación a mediados de marzo.

La rapidez con la que se extiende el virus ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras con China e Irán. La Unión Europea ha cerrado sus fronteras exteriores hasta el 17 de abril y más de 85 países han prohibido la entrada de viajeros países con una gran incidencia, como Italia o España.

El COVID-19, que se originó en Wuhan (China) en diciembre pasado, ha ocasionado una emergencia mundial. Ante la propagación de esta pandemia, las autoridades sanitarias han recomendado el distanciamiento social.

Si bien cada país o ciudad ha adoptado diferentes medidas, la gran mayoría solicitó a sus ciudadanos permanecer en sus casas. Es por ello que miles de naciones han decretado cuarentena obligatoria, con el propósito de evitar más contagios por el COVID-19.

Lo propio ocurre en América Latina, donde Perú, Venezuela, Ecuador y El Salvador han sido los primeros en decretar la cuarentena nacional. Luego se sumaron Argentina y Colombia, mientras que Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú impusieron el toque de queda.

Por su parte, la OMS dio tres recomendaciones básicas: lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o pañuelo desechable a la hora de toser o estornudar, y evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas gripales.

Las mascarillas y los desinfectantes fueron los productos con mayor demanda desde que se registraron los primeros casos de coronavirus y tras la medida de cuarentena, miles de personas compraron estos artículos para protegerse del contagio del COVID-19.

La OMS recomienda el uso de mascarillas a personas que tienen una infección respiratoria porque reducen el riesgo de contagio a otras personas. Las recomienda también a quienes cuidan de personas con una infección respiratoria. Pero no las aconseja para llevar por la calle, ni en comercios, ni en lugares de trabajo, incluso en zonas donde hay transmisión comunitaria del coronavirus.

“Debemos priorizar el uso de las mascarillas para los trabajadores sanitarios; por favor, no utilicen una mascarilla si no la necesitan y no acumulen mascarillas”, pidió Maria Van Kerkhove, directora técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una rueda de prensa virtual sobre el Covid-19.

La escasez de las mascarillas ante la crisis sanitaria por coronavirus, tanto en hospitales como en farmacias, ha llevado a elaborar remedios de urgencia como mascarillas caseras. Sin embargo, el mejor remedio para prevenir es el correcto lavado de manos con agua y jabón, así como permanecer en casa.

Las mascarillas caseras fabricadas con papel de cocina u otro tipo de material similar no son una barrera eficaz para la infección, pero pueden ayudar a frenarla evitando el desabastecimiento en el personal sanitario.

¿CÓMO PREPARAR UNA MASCARILLAS CASERA?

Para hacer una mascarilla casera de urgencia solo necesitas papel de cocina, grapadora y dos gomas.

Extiende un trozo de papel de cocina sobre la mesa y dóblalo en forma de abanico. Corta dos trozos de goma que irán en cada oreja. Grapa los extremos con la goma. ¡Listas!

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR LAS MASCARILLAS CASERAS?

“Esto no protege del coronavirus”, advierte en un tutorial la investigadora del CSIC Beatriz Novoa García, que muestra en este vídeo de Youtube la fabricación de una mascarilla con papel de cocina. “No protege del coronavirus, pero es una forma de dejar libres las mascarillas para el personal sanitario que las necesita”.

Guadalupe Fontán, miembro del consejo general de enfermería, advierte que el uso de mascarillas caseras está sólo justificado en caso "de desabastecimiento extremo". La población "normal" no necesita mascarillas y el uso de las caseras no está "en ningún caso recomendado".

El Ministerio de Salud de España señala que "la población general sana no necesita utilizar mascarillas". Serán "los profesionales sanitarios" quienes indiquen el uso "de mascarillas en las situaciones que sean necesarias".

¿SIRVEN PARA ALGO LAS MASCARILLAS CASERAS?

“El coronavirus tiene solamente 129 nanómetros de diámetro. Se va a colar”, por los resquicios que deja una mascarilla casera, aclara la investigadora del CSIC. “Es para sentirnos un poco más protegidos”. Es decir, sólo tienen un efecto placebo.

En las mascarillas industriales existen varios grados de filtrado. FFP1 (78% de eficacia, protege residuos no tóxicos y olores), FFP2 (92% de eficacia, protege de sustancias no tóxicas y elementos fibrogénicos) y FFP3 (98% de eficacia de filtración, capaz de proteger sustancias tóxicas, venenosas, aerosoles, humo, esporas de hongos...).

El ministerio de Salud de España recomienda a los médicos en sus protocolos contra el coronavirus el uso de las mascarillas FFP2 y FFP3.

¿CÓMO USAR LAS MASCARILLAS CASERAS?

En caso de que no siga los consejos de los expertos y deseé matar el tiempo de la cuarentena fabricando sus propias mascarillas, recuerde que "no debe tocarla" cuando la tenga puesta, según recomienda la Organización Mundial de la Salud.

“Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón”, advierte la OMS.

"Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las de un solo uso", aconseja la OMS. Tenga en cuenta que la mascarilla que salga del laboratorio de su cocina será de una calidad inferior a las de un solo uso que utilizan los médicos o los enfermos. "Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado" cuando haya dejado de usarla.

¿CÓMO PONER, USAR, QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA?

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

